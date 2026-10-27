Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad entrenador | abuso sexual | Artigas

en Artigas

Imputaron a un entrenador de fútbol femenino por abuso sexual contra una alumna

El entrenador denunciado debe cumplir con prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación por presuntos "delitos de abuso sexual con promesa o retribución a menores para realizar actos sexuales o eróticos".

Imputaron a un entrenador de fútbol femenino por abuso sexual.

Imputaron a un entrenador de fútbol femenino por abuso sexual.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Según informó Fiscalía, "el hombre fue imputado por la presunta comisión de reiterados delitos de Abuso sexual en reiteración real con reiterados delitos de Abuso sexual especialmente agravado , ambos agravados y todos en reiteración real entre sí y en reiteración real con reiterados delitos de promesa o retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos".

Por otro lado, informaron que, como medida cautelar, la Justicia dispuso la prisión preventiva del imputado por un plazo de 120 días, mientras continúa la investigación.

Temas

Te puede interesar