La Fiscalía Departamental de Artigas de 1.er Turno lformalizó este lunes la investigación contra un entrenador de fútbol femenino denunciado por abusar sexualmente de una alumna de 13 años.
en Artigas
Imputaron a un entrenador de fútbol femenino por abuso sexual contra una alumna
El entrenador denunciado debe cumplir con prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación por presuntos "delitos de abuso sexual con promesa o retribución a menores para realizar actos sexuales o eróticos".