Caso Cardama: "No nos vamos a dejar apurar por nadie", responden a Orsi desde el astillero

“Uruguay rescinde el contrato de las dos patrulleras encargadas a Cardama y anuncia que llevará al astillero vigués ante la Justicia”, dijo la Voz de Galicia en su edición web horas después de que el presidente Yamandú Orsi resolviera rescindir definitivamente el contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas que había adjudicado al astillero vigués Cardama.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
SITUACIÓN DE CARDAMA
El medio español destaca que el presidente Yamandú Orsi “avanza su intención de recuperar el dinero adelantado a la empresa gallega para construir los buques, valorados en 82 millones de euros, por graves incumplimientos”.
Resalta el periódico que la caída del proyecto valuado en 82 millones de euros, “deja en una situación crítica a la empresa gallega, que ya había iniciado ambos buques”.
Según la Voz de Galicia, la fabricante naval gallega ha recibido hasta la fecha cerca de 29 millones que ahora el gobierno uruguayo intentará recuperar.
“La decisión se produce tras más de un año de tensiones técnicas y administrativas y en medio de un fuerte debate político”, remarca el diario y agrega que la decisión uruguaya “supone un duro golpe económico y reputacional para la factoría naval”.
“Se cae el mayor contrato en su centenaria trayectoria”, puntualiza el artículo y cita una declaración atribuida a la dirección del astillero: "Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir. Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora, de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie. Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía la razón", remarcan.
"Un golpe a Cardama"
También El Faro de Vigo dedica parte de su edición al tema y califica lo ocurrido como “un golpe al centenario astillero vigués que llega en plena obra y cuyo efecto final se decidirá en los despachos en medio del proceso judicial iniciado ya por ambas partes”.
“Cardama rechaza todas las acusaciones, estima que Uruguay está procediendo «de manera muy incorrecta» y que irán con todo para defenderse”, concluye.