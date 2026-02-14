Caso Cardama: "No nos vamos a dejar apurar por nadie", responden a Orsi desde el astillero

Según la Voz de Galicia, la fabricante naval gallega ha recibido hasta la fecha cerca de 29 millones que ahora el gobierno uruguayo intentará recuperar.

“La decisión se produce tras más de un año de tensiones técnicas y administrativas y en medio de un fuerte debate político”, remarca el diario y agrega que la decisión uruguaya “supone un duro golpe económico y reputacional para la factoría naval”.

“Se cae el mayor contrato en su centenaria trayectoria”, puntualiza el artículo y cita una declaración atribuida a la dirección del astillero: "Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir. Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora, de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie. Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía la razón", remarcan.

"Un golpe a Cardama"

También El Faro de Vigo dedica parte de su edición al tema y califica lo ocurrido como “un golpe al centenario astillero vigués que llega en plena obra y cuyo efecto final se decidirá en los despachos en medio del proceso judicial iniciado ya por ambas partes”.

“Cardama rechaza todas las acusaciones, estima que Uruguay está procediendo «de manera muy incorrecta» y que irán con todo para defenderse”, concluye.