Política

Una de cal y una de arena

Primer año de gestión: "Orsi alcanzó lo que se propuso lograr, más allá de si eso le guste o no a la gente"

Óscar Botinelli analizó el primer año de gestión de Yamandú Orsi y dejó varios temas para el análisis.

 Captura de pantalla.
Por Redacción Caras y Caretas

El politólogo Óscar Bottinelli, señaló que aunque haya un sector de la izquierda desilusionado con algunos temas, el gobierno de Yamandú Orsi logró lo que se propuso en su primer año de gestión, más allá de si esto “conforma o no a la opinión pública”.

“Si yo me propongo una meta, mi éxito está en conseguirla o no. Si esa meta no les gusta a algunos, eso no tiene nada que ver”, observó el especialista entrevistado esta semana por La Diaria Radio.

La visión de Óscar Botinelli

Botinelli reconoció que dentro de la izquierda hay desilusión en algunos temas, como en economía y política exterior.

“En economía hay dos visiones; están los que ven como un gran éxito que el salario real crece por encima de la inflación y aumente el poder de compra de la gente, y por otro lado están los que dicen que esto está complicando la vida a todos los que producen”, explicó.

Aclaró sin embargo que “es claro es que el gobierno definió una línea presupuestal y logró imponerla en el Parlamento”, aprobando el presupuesto con los votos de Cabildo Abierto (CA), y “el resto de la oposición sintió que no podía ir por el camino de ‘no a todo’.

En otros temas, Bottinelli opinó dijo que es innegable que el gobierno logró un aumento de salario real que favorece a muchos trabajadores, más allá de que haya “una parte muy importante del país que en realidad no está muy protegida por los Consejos de Salarios” y recurre al trabajo informal, precario o por su cuenta.

Mencionó también que el Ejecutivo se propuso cosas muy importantes que pudo cumplir, como la compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización (INC).

En suma, aseveró que “es un gobierno que tiene satisfacción de lo que se propuso”, pero el “otro tema es si lo que se propuso conforma o no a la opinión pública”.

