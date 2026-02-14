Primer año de gestión: "Orsi alcanzó lo que se propuso lograr, más allá de si eso le guste o no a la gente"

“En economía hay dos visiones; están los que ven como un gran éxito que el salario real crece por encima de la inflación y aumente el poder de compra de la gente, y por otro lado están los que dicen que esto está complicando la vida a todos los que producen”, explicó.

Aclaró sin embargo que “es claro es que el gobierno definió una línea presupuestal y logró imponerla en el Parlamento”, aprobando el presupuesto con los votos de Cabildo Abierto (CA), y “el resto de la oposición sintió que no podía ir por el camino de ‘no a todo’.

En otros temas, Bottinelli opinó dijo que es innegable que el gobierno logró un aumento de salario real que favorece a muchos trabajadores, más allá de que haya “una parte muy importante del país que en realidad no está muy protegida por los Consejos de Salarios” y recurre al trabajo informal, precario o por su cuenta.

Mencionó también que el Ejecutivo se propuso cosas muy importantes que pudo cumplir, como la compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización (INC).

En suma, aseveró que “es un gobierno que tiene satisfacción de lo que se propuso”, pero el “otro tema es si lo que se propuso conforma o no a la opinión pública”.