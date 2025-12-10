Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Frente Amplio | Cardama |

caso cardama

Bancada del Frente Amplio ratificó su apoyo a la ministra Lazo y al gobierno

Para la bancada del Frente Amplio el Poder Ejecutivo actúo ajustado a derecho en el el caso de la construcción de las OPV por parte del astillero Cardama.

Bancada respalda a Lazo.

Bancada respalda a Lazo.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) respaldó a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, tras la interpelación por el caso Cardama. Asimismo, no descarta promover acciones parlamentarias para mejorar la transparencia en este tema, "en el entendido de que este es de los mayores fraudes del Uruguay en materia de compras públicas", subrayó el senador Daniel Caggiani.

Tras horas de interpelación, los legisladores frenteamplistas expresaron su "respaldo a la comparecencia de la Sra. Ministra y la conformidad sobre lo expresado en Sala por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, valorando su disposición a brindar información detallada, asumir responsabilidades institucionales y colaborar con total transparencia en el esclarecimiento de los hechos vinculados a las adquisiciones navales".

Para el FA la presencia de la ministra y "su contundente intervención", constituye "un ejercicio pleno de la responsabilidad republicana y del control democrático que corresponde al Poder Legislativo".

Asimismo expresan su "apoyo al Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, Prof. Yamandú Orsi, en las acciones emprendidas para la defensa del Estado uruguayo ante las presuntas maniobras fraudulentas en el proceso de adjudicación y ejecución del contrato de construcción de los buques OPV, destacando la importancia de preservar los intereses públicos y de avanzar con firmeza en todas las medidas jurídicas necesarias para proteger los intereses del país".

Sostiene que la actuación del gobierno en esta materia "refleja el compromiso con la probidad administrativa y la defensa de la soberanía nacional".

Bancada ratifica

Ratifica el Senado, "en todos sus términos" la declaración de la Cámara del 19 de agosto de 2014, "en especial lo referido a la necesidad estratégica de que nuestro país cuente con los medios navales suficientes, Patrulleros Oceánicos adecuados".

Finalmente, la Cámara de Senadores "se reserva el derecho y responsabilidad de continuar investigando los hechos referidos a este proceso de compra directa con la empresa Cardama, a efectos de que dicho organismo pueda evaluar, con y conforme a sus atribuciones, la posible existencia de responsabilidades adicionales".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar