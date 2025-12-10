La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) respaldó a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, tras la interpelación por el caso Cardama. Asimismo, no descarta promover acciones parlamentarias para mejorar la transparencia en este tema, "en el entendido de que este es de los mayores fraudes del Uruguay en materia de compras públicas", subrayó el senador Daniel Caggiani.
Bancada del Frente Amplio ratificó su apoyo a la ministra Lazo y al gobierno
Para la bancada del Frente Amplio el Poder Ejecutivo actúo ajustado a derecho en el el caso de la construcción de las OPV por parte del astillero Cardama.