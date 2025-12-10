Bancada del Frente Amplio ratificó su apoyo a la ministra Lazo y al gobierno

Asimismo expresan su "apoyo al Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, Prof. Yamandú Orsi, en las acciones emprendidas para la defensa del Estado uruguayo ante las presuntas maniobras fraudulentas en el proceso de adjudicación y ejecución del contrato de construcción de los buques OPV, destacando la importancia de preservar los intereses públicos y de avanzar con firmeza en todas las medidas jurídicas necesarias para proteger los intereses del país".

Sostiene que la actuación del gobierno en esta materia "refleja el compromiso con la probidad administrativa y la defensa de la soberanía nacional".

Bancada ratifica

Ratifica el Senado, "en todos sus términos" la declaración de la Cámara del 19 de agosto de 2014, "en especial lo referido a la necesidad estratégica de que nuestro país cuente con los medios navales suficientes, Patrulleros Oceánicos adecuados".

Finalmente, la Cámara de Senadores "se reserva el derecho y responsabilidad de continuar investigando los hechos referidos a este proceso de compra directa con la empresa Cardama, a efectos de que dicho organismo pueda evaluar, con y conforme a sus atribuciones, la posible existencia de responsabilidades adicionales".