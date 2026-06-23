Liberan a activista uruguayo detenido en Libia cuando llevaba ayuda a Gaza

Fue liberado este martes el activista uruguayo Matías Álvarez, detenido desde mayo en Libia cuando formaba parte de un convoy con ayuda humanitaria para el pueblo de Palestina, informó el ministerio de Relaciones Exteriores. Las gestiones fueron realizadas en conjunto con los servicios diplomáticos de Italia.
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"Con satisfacción, anunciamos la liberación del ciudadano italo uruguayo, Matías Álvarez Rodríguez, participante de la flotilla, quien había sido detenido en Libia", indicó la Cancillería a través de un mensaje publicado en la cuenta de su red X.
Expresa, además, su agradecimiento "a los servicios diplomáticos de Italia y Uruguay que estuvieron involucrados en las gestiones realizadas". Álvarez tiene nacionalidad uruguaya e italiana.
Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, había publicado en su cuenta de X su satisfacción por la liberación de los ciudadanos italianos reten idos en Libia y "junto a ellos también se ha confiado a nuestro Cónsul en Bengasi a Matías Álvarez Rodríguez, uruguayo con ciudadanía italiana, a quien hemos seguido y asistido en estos días".
Las negociaciones habrían sido realizadas a través de la embajada uruguaya en Egipto ya que el país no cuenta con representación en Libia, y con el apoyo del consulado italiano en Bengasi.
Detenido en mayo
Matías, junto a otras nueve personas, fue detenido el pasado 24 de mayo. Formaba parte del convoy terrestre Global Sumud Maghreb que llevaba ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza.
Respecto a los cargos, se les imputaba "inmigración ilegal dentro del territorio libio".
En base a los cargos que se les imputan, podrían ser deportados a sus países o, en el peor de los casos, ser condenados a una prisión local.
Durante su prisión, los detenidos llevaron adelante una huelga de hambre reclamando poder comunicarse con sus familiares ya que desde la detención estuvieron incomunicados.
A raíz de la huelga, lograron que se les proporcionara la posibilidad de una llamada telefónica para tener contacto con sus familias.