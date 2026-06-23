Liberan a activista uruguayo detenido en Libia cuando llevaba ayuda a Gaza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2069492929001853274&partner=&hide_thread=false Con satisfacción, anunciamos la liberación del ciudadano italo uruguayo, Matías Álvarez Rodríguez, participante de la flotilla, quien había sido detenido en Libia. Agradecemos a los servicios diplomáticos de Italia y Uruguay que estuvieron involucrados en las gestiones realizadas https://t.co/UgZ19TnZT5 — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) June 23, 2026

Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, había publicado en su cuenta de X su satisfacción por la liberación de los ciudadanos italianos reten idos en Libia y "junto a ellos también se ha confiado a nuestro Cónsul en Bengasi a Matías Álvarez Rodríguez, uruguayo con ciudadanía italiana, a quien hemos seguido y asistido en estos días".

Las negociaciones habrían sido realizadas a través de la embajada uruguaya en Egipto ya que el país no cuenta con representación en Libia, y con el apoyo del consulado italiano en Bengasi.

Detenido en mayo

Matías, junto a otras nueve personas, fue detenido el pasado 24 de mayo. Formaba parte del convoy terrestre Global Sumud Maghreb que llevaba ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza.

Respecto a los cargos, se les imputaba "inmigración ilegal dentro del territorio libio".

En base a los cargos que se les imputan, podrían ser deportados a sus países o, en el peor de los casos, ser condenados a una prisión local.

Durante su prisión, los detenidos llevaron adelante una huelga de hambre reclamando poder comunicarse con sus familiares ya que desde la detención estuvieron incomunicados.

A raíz de la huelga, lograron que se les proporcionara la posibilidad de una llamada telefónica para tener contacto con sus familias.