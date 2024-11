Bergara cuestionó a la coalición por ir a buscar votos a Buenos Aires

La cuestión del voto epistolar se sometió a plebiscito en octubre de 2009 y -como sucede con la mayoría de los plebiscitos del país- no prosperó. Un 36,93% de los electores votaron por su implementación, mientras que un 63,07% se pronunció en contra.

Esta imposibilidad de voto desde el extranjero ha hecho que históricamente los candidatos en campaña procuren captar los votos de los ciudadanos que se trasladan desde el extranjero. Y suelen apuntar a Argentina, por su proximidad geográfica y gran cantidad de emigrantes. Así, es como los candidatos a la presidencia y legisladores, viajan a la vecina orilla buscando converncer a los votantes para que lleguen al país y puedan emitir su voto.

El viaje de la coalición multicolor

En busca de ese voto, varios referentes de la coalición de gobierno viajaron en las últimas horas a Buenos Aires, donde celebraron un acto bajo la consigna #uruguayosenargentina.

Uno de los oradores fue el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien aseguró: “Les pedimos que el esfuerzo sea en llamar a uruguayos. Nadie más que ustedes saben dónde están los uruguayos. Esos uruguayos son héroes libertadores que vienen de Argentina y cruzan a salvar la patria”, expresó en alusión a la Cruzada Libertadora de 1825.

Estas palabras fueron criticadas por el senador frenteamplista Mario Bergara, quien en su cuenta de X se despachó contra la “pesca” de votos en el extranjero por parte de los partidos de la Coalición Republicana.

“Cuantas contradicciones salen a la luz en tiempos electorales. Todos los argumentos que han manejado para evitar que voten los uruguayos en el exterior (que no residen acá, que no sufren las consecuencias, que no pagan impuestos, etc.) se derrumban solos”, manifestó Bergara.