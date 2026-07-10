Bergara hizo un balance de su gestión y destacó el cambio en el sistema de limpieza

Consultado sobre los niveles de aprobación de su gobierno, el jerarca respondió que priorizarán "los compromisos de la campaña electoral". "Vamos a seguir trabajando con entusiasmo en cosas que estamos seguros van a ser percibidas en beneficio de la población por parte de la población misma", agregó.

"En los barrios en donde por ejemplo se han cambiado los contenedores (...) queda claro que los márgenes de satisfacción son realmente importantes. Estamos seguros que a medida que esto avance, la aprobación va a aumentar", comentó.

En lo que respecta al avance del proyecto de transporte metropolitano, Bergara dijo que está operando activamente y tomando decisiones la Agencia de Transporte Metropolitano, integrada por el gobierno nacional y las tres intendencias metropolitanas.

"En el día de ayer aprobó la designación de un trabajo fundamental que tenemos ahora que es el llamado Diseño Conceptual del proyecto a la empresa ganadora", explicó.

Además, el intendente comentó la importancia del desarrollo de actividades culturales, el realojo en los asentamientos, el desarrollo ambiental, entro otros logros.