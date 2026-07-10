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Política

Cambios importantes

Bergara hizo un balance de su gestión y destacó el cambio en el sistema de limpieza

El intendente de Montevideo compareció en la Junta Departamental al cumplirse un año de su gestión al frente de la comuna capitalina.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara.

 Gastón Britos / FocoUy
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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, trata de cambiar la imagen de la comuna capitalina y en las últimas horas realizó un balance de su gestión en la Junta Departamental a un año de haber asumido.

"Nos pareció oportuno venir a la Junta Departamental en la lógica y en el talente que hemos tenido de presentar, dialogar e intercambiar con ediles y edilas de todos los partidos. Destacamos cosas hechas sobre todo en las áreas de prioridad que hemos planteado. Generar la plataforma para el desarrollo futuro con la reducción del déficit, con el acuerdo con los trabajadores, con la aprobación del Presupuesto, con la aprobación de los fondos extrapresupuestales en algunas áreas y avances en lo que es la transformación sustantiva del sistema de recolección de residuos", comentó.

Contenedores intraprediales e intradomiciliarios

Bergara destacó que más de 40 mil hogares cuentan con contenedores intraprediales e intradomiciliarios, el avance del proyecto de transporte metropolitano y las tareas de saneamiento que permitirá llegar a más del 96% de la ciudadanía.

Consultado sobre los niveles de aprobación de su gobierno, el jerarca respondió que priorizarán "los compromisos de la campaña electoral". "Vamos a seguir trabajando con entusiasmo en cosas que estamos seguros van a ser percibidas en beneficio de la población por parte de la población misma", agregó.

"En los barrios en donde por ejemplo se han cambiado los contenedores (...) queda claro que los márgenes de satisfacción son realmente importantes. Estamos seguros que a medida que esto avance, la aprobación va a aumentar", comentó.

En lo que respecta al avance del proyecto de transporte metropolitano, Bergara dijo que está operando activamente y tomando decisiones la Agencia de Transporte Metropolitano, integrada por el gobierno nacional y las tres intendencias metropolitanas.

"En el día de ayer aprobó la designación de un trabajo fundamental que tenemos ahora que es el llamado Diseño Conceptual del proyecto a la empresa ganadora", explicó.

Además, el intendente comentó la importancia del desarrollo de actividades culturales, el realojo en los asentamientos, el desarrollo ambiental, entro otros logros.

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