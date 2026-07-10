Manini respondió a Bianchi: "A mí no me tiene que exigir nada, ni ella ni nadie"

La senadora del Partido Nacional fue más allá, y le exigió al líder cabildante Guido Manini Ríos expresarse sobre este proyecto. La legisladora escribió en su cuenta de X: "Como integrante de la Coalición Republicana y ferviente coalicionista, hay que exigirle a Guido Manini Ríos que se pronuncie si respalda o no la conducta de Álvaro Perrone. Ya está cayendo demasiado bajo y nada menos con la Fiscal Ferrero, pasó todos los límites", sentenció la nacionalista.

Manini respondió a Bianchi

El exsenador Guido Manini Ríos fue consultado sobre las declaraciones de Bianchi y fue contundente: A mí no me tiene que exigir nada, ni ella ni nadie", dijo el exsenador, para entrar en tema. "Lo que pasa actualmente en la Fiscalía, que no haya acuerdo en el sistema político y se alcancen las mayorías especiales, es un bochorno".

También consideró, en esta misma línea, que "esta situación de fiscales subrogantes que duran años es en definitiva una evasión del espírutu de la ley". Y que, por tanto, lo que el proyecto busca es que se presione al sistema político de una vez pqara llegar" al necesario acuerdo que designe a un fiscal de Corte titular.

Lo que pretende es que ese jerarca "no surja de una cuota política, porque hoy parece que la fiscal general tiene que ser simpatizante de un bloque u otro y con el sorteo propuesto al menos se aleja esa politización".