Sigue la polémica: FA negociará con Cabildo e Identidad Soberana la Rendición de Cuentas

"Seguimos creyendo que en la coalición hay gente que puede reflexionar en estos 43 días que nos quedan de trabajo", dijo el coordinador de la bancada frenteamplista Carlos Varela.

El FA no cierra la puerta

"No estamos cerrando ninguna puerta. Obviamente vamos a hablar con Cabildo Abierto, también con Identidad Soberana. Con todos los partidos que integran el Parlamento", agregó el oficialista en rueda de prensa este jueves. Varela definió como "situación absolutamente inédita" que "sin que empezara la discusión ya se tomara una decisión".

Horas antes, los partidos Nacional, Colorado e Independiente emitieron una declaración en la que anunciaron que no votarán el proyecto en general, pese a que se reservarán "para la discusión en particular la presentación de propuestas y modificaciones que contribuyan a mejorar la ley y lograr avances en diferentes áreas de la sociedad".

El coordinador de bancada de la izquierda discrepó con esta postura. "Lo que señaló la coalición, de que no votarían en general la Rendición de Cuentas pero que introducirían cambios, modificaciones y agregados en el articulado, es imposible sin el voto en general".

"Están apostando a pasarle la responsabilidad a otros partidos que integran la cámara a parte del Frente Amplio. Actúan de forma irresponsable y le generan a otros sectores políticos la responsabilidad de asegurarle a la gente la Rendición de Cuentas", añadió Varela.

El también diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, coincidió con este punto. "No votar en general significa que no se puede ingresar a la discusión en particular y a los refuerzos presupuestales que este proyecto trae para áreas muy sensibles de nuestra vida en sociedad y situaciones críticas en materia de pobreza infantil, seguridad pública, situación calle y de la enseñanza", detalló Valdomir.

El proyecto que envió el gobierno al Parlamento, de votarse tal como fue presentado, establece un gasto adicional de 31 millones de dólares destinado a unificar y aumentar las transferencias para la pobreza infantil. Esta cifra se suma a los US$ 50 millones ya asignados por el Presupuesto Nacional para ejecutar en 2026.

Con los nuevos recursos y la reasignación presupuestal el gobierno de Yamandú Orsi busca atender cuatro áreas definidas como prioritarias: infancia, seguridad, educación y atención a personas en situación de calle. El "corazón", sin embargo, está en la pobreza infantil, que el gobierno prevé disminuir en 25% para el final del período.