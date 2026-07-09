Para el Frente Amplio, decisión opositora de no votar la Rendición "es un palo en la vida de la gente"

Irresponsabilidad opositora

Para el FA, la intención de la Coalición Republicana es "pasarle la responsabilidad de esta situación a otros partidos que integran la Cámara, aparte del Frente". Por lo tanto, "actúan en forma irresponsable y le generan a otros sectores políticos la responsabilidad de asegurarle, no al gobierno, sino a la gente, la rendición de cuentas con todo lo que esto implica".

En este contexto, el FA insistirá "en tender puentes, en negociar, en conseguir las mayorías necesarias, pero que quede claro que la actitud que asumió hoy la coalición no es un palo en la rueda del gobierno, es un palo en la vida de la gente".

Seguidamente, intervino el diputado Sebastián Valdomir, quien recordó que "no votar en general significa que no se puede ingresar a la discusión en particular y particularmente a los refuerzos presupuestales que este proyecto trae para áreas muy sensibles de nuestra vida en sociedad y particularmente para situaciones críticas en materia de pobreza infantil, de seguridad pública, de situación calle y de la enseñanza".

Sin recursos para los hogares

Tras destacar las prioridades contenidas en el proyecto, sostuvo que la resolución de la oposición "acaba de borrar de un plumazo esa posibilidad de que esos hogares tengan unos pesos más para tratar de sobrellevar esa situación de pobreza extrema en la cual viven".

"También con qué cara ahora van a preocuparse y hablar de la seguridad pública cuando se le acaba de coartar la posibilidad de que entren 300 nuevos efectivos policiales, de que haya nuevo equipo y nuevos móviles y nueva tecnología para que la policía pueda estar desplegando un operativo de seguridad mucho más contundente contra el narcotráfico y el crimen organizado", agregó.

Nosotros nos preguntamos con qué cara le van a decir a la población que les preocupa la situación de los miles de personas que viven en la intemperie, cuando se le acaba de birlar al Ministerio de Desarrollo la posibilidad de tener un refuerzo para seguir ampliando la posibilidad de los refugios las 24 horas y las posibilidades de inserción laboral que tiene esta gente y que esta Rendición de Cuentas trataba de ir mejorando.

"Lamentablemente, hoy la Coalición Republicana le acaba de decir que no a todo esto", sentenció.

Seguirán trabajando

Seguidamente, reflexionó sobre la situación de la infancia. "Nos duele que le digan que no a los hogares que tienen gurises, niños y niñas que viven en extrema pobreza, que era lo que nosotros estábamos apostando: que hubiera un acuerdo entre todos los partidos políticos para reforzar y para tratar de mejorar esa situación", subrayó.

Finalmente, precisó que la bancada va a continuar recibiendo a las delegaciones, al Poder Ejecutivo; "va a seguir escuchando a los ministerios, va a seguir escuchando a los incisos".