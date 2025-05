Bergara prometió gobernar con ética, transparencia y pensando en la gente

“Vamos a gobernar con ética, con transparencia, con rendición de cuentas y pensando en la gente. No queremos ingresos a dedo en la Intendencia, no queremos reparto clientelístico, no queremos que la Intendencia le compre el combustible a la estación del intendente. No amparamos las irregularidades ni la corrupción. Ese es el espíritu frenteamplista”, expresó.