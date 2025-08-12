Hacete socio para acceder a este contenido

Política Bettiana Díaz | Colonización | Fratti

Parlamento

Bettiana Díaz sobre interpelación a Fratti: "Es profundamente ideológica"

La senadora del FA Bettiana Díaz enfatizó que la interpelación no radica en detalles de la compra de tierras, sino en “cuál es el debate ideológico de fondo con respecto a cuál es el rol del Estado y el rol de Colonización”.

Por Redacción Caras y Caretas

Tras la sesión del Senado de este martes, la legisladora del Frente Amplio Bettiana Díaz se refirió a la interpelación prevista para este miércoles al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, en relación al Instituto Nacional de Colonización (INC).

Díaz explicó que la bancada frenteamplista mantuvo una reunión de coordinación en la jornada de ayer para ordenar el debate. Según indicó, la instancia parlamentaria “va a ser muy rica mañana porque entendemos que esta es una interpelación que es profundamente ideológica en la concepción que se tiene” sobre el rol de colonización.

La diputada recordó que existen visiones opuestas desde hace décadas: “Son discusiones del herrerismo desde la fundación de colonización y de un montón de espacios públicos que democratizaban el acceso para la población y sobre todo, para quienes menos tienen”.

Cuestionamientos de fondo

En ese sentido, sostuvo que el INC retoma una senda de compra y reparto de tierras en un contexto de cuestionamientos políticos. “No es únicamente la compra lo que se cuestiona”, afirmó, y agregó que le llamaron la atención declaraciones que criticaban la adquisición de “tierras tan buenas” para colonos.

Para Díaz, si se busca apoyar sectores en crisis, como la lechería, es fundamental contar con predios de calidad: “Lo que necesitamos son establecimientos buenos donde se puedan instalar, donde puedan aportar a esa cuenca lechera, donde el Estado pueda tener un subsidio a una actividad que viene requiriendo apoyos hace mucho tiempo”.

La legisladora enfatizó que el centro del debate no radica en detalles de la compra, sino en “cuál es el debate ideológico de fondo con respecto a cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de colonización”.

El apoyo de Enciso y actores locales

Además, subrayó el respaldo que la operación recibió en el territorio: “El intendente de la localidad [Carlos Enciso] sale a defender esta compra, el diputado del departamento está planteando la instalación de una escuela; los actores locales, incluso que comparten partido con el miembro interpelante, están apoyando esta medida porque es una medida de desarrollo local”.

