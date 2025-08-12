Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad judíos | Gaza | Israel

Pedirán romper relaciones con Israel

Activistas judíos demandan una postura más firme del Estado uruguayo frente al "genocidio" en Gaza

Un grupo de judíos residentes en Uruguay se pronunciarán este miércoles en APU sobre la situación en Gaza y para demandar una postura más firme de Uruguay.

La actividad contará con la participación de Mónica Wodzislawski, reconocida activista por los derechos humanos en el país, quien señaló a Portal APU.uy que la intención es “mostrar que hay personas que tienen otra mirada sobre lo que efectivamente está pasando en Gaza” y que reclaman a las autoridades uruguayas “marcar una posición más firme, incluso rompiendo relaciones con Israel, en el marco de la hambruna que se le está aplicando a niños en particular y a la población en general”.

"Callar es exponer a mayor dolor y desprotección a las víctimas"

No se puede ser autocomplaciente con lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania porque es terrible el horror que se está viviendo”, expresó Wodzislawski.

La activista sostuvo que la actual escalada de violencia “violatoria de derechos humanos” se fundamenta en “una infamia que se suma a otra infamia” y que, aunque pueda parecer tarde para manifestarse, considera que no lo es: “La situación se sigue agravando y callar es exponer a mayor dolor y desprotección a las víctimas”.

La convocatoria en APU busca visibilizar que, dentro de la comunidad judía en Uruguay, existen voces críticas frente a las políticas del gobierno israelí y que llaman a una respuesta más contundente desde Uruguay, en línea con denuncias de organismos internacionales que advierten sobre el impacto devastador del bloqueo y las operaciones militares en la Franja de Gaza.

FUENTE: APU

