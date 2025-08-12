Activistas judíos demandan una postura más firme del Estado uruguayo frente al "genocidio" en Gaza

La actividad contará con la participación de Mónica Wodzislawski, reconocida activista por los derechos humanos en el país, quien señaló a Portal APU.uy que la intención es “mostrar que hay personas que tienen otra mirada sobre lo que efectivamente está pasando en Gaza” y que reclaman a las autoridades uruguayas “marcar una posición más firme, incluso rompiendo relaciones con Israel, en el marco de la hambruna que se le está aplicando a niños en particular y a la población en general”.