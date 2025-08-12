Activistas judíos demandan una postura más firme del Estado uruguayo frente al "genocidio" en Gaza

Judíos residentes en Uruguay realizarán este miércoles 13 una conferencia de prensa en la sede central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) a las 13 hs, para pronunciarse sobre la situación en Gaza y demandar una postura más firme del Estado uruguayo frente a lo que describen un genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel.
