"Inadmisibles agresiones": el FA cerró filas y respaldó a Cosse

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) expresó este martes un firme respaldo a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, en medio de la polémica generada por el gasto de 200.000 dólares previsto para el espectáculo central de la celebración de los 100 años del Palacio Legislativo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En una declaración difundida tras la sesión parlamentaria, los legisladores frenteamplistas defendieron que el centenario del Palacio “debe ser una instancia de unidad, celebración democrática y reconocimiento institucional por encima de cualquier diferencia partidaria o personal”. Señalaron que se trata de una conmemoración histórica, que coincide además con los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, y que fue planificada en un proceso de trabajo interpartidario llevado adelante por la Comisión Administrativa, en la que participan representantes de todas las fuerzas políticas.
Para defender la democracia
Para el FA, el aniversario del emblemático edificio es “una oportunidad para celebrar la democracia, su historia y sus símbolos, con altura, respeto y sentido republicano”. En ese sentido, cuestionaron con dureza lo que calificaron como “expresiones públicas irrespetuosas” por parte de miembros de un partido de la oposición. Dichas manifestaciones, afirmaron, constituyen “inadmisibles agresiones” contra la figura de Cosse y contra su investidura institucional.
“Esas manifestaciones contravienen el marco de valores de diálogo y conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias”, sostuvieron los senadores.
El comunicado también hace un llamado explícito a preservar el respeto por la institucionalidad republicana, que consideraron la base fundamental del sistema democrático uruguayo. “Más allá de las diferencias políticas, es responsabilidad de todos los actores garantizar un clima de respeto y convivencia democrática”, remarcaron.
Con este pronunciamiento, el FA respaldó a la vicepresidenta y marcó posición frente a lo que interpreta como un ataque personal y político que excede la discusión sobre el gasto en las celebraciones del centenario.