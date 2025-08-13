Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Cosse |

Críticas de la oposición

"Inadmisibles agresiones": el FA cerró filas y respaldó a Cosse

Senadores del FA apoyaron a la vicepresidenta y repudiaron “agresiones inadmisibles” por cuestionamientos al gasto para el centenario del Palacio Legislativo.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En una declaración difundida tras la sesión parlamentaria, los legisladores frenteamplistas defendieron que el centenario del Palacio “debe ser una instancia de unidad, celebración democrática y reconocimiento institucional por encima de cualquier diferencia partidaria o personal”. Señalaron que se trata de una conmemoración histórica, que coincide además con los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, y que fue planificada en un proceso de trabajo interpartidario llevado adelante por la Comisión Administrativa, en la que participan representantes de todas las fuerzas políticas.

Para defender la democracia

Para el FA, el aniversario del emblemático edificio es “una oportunidad para celebrar la democracia, su historia y sus símbolos, con altura, respeto y sentido republicano”. En ese sentido, cuestionaron con dureza lo que calificaron como “expresiones públicas irrespetuosas” por parte de miembros de un partido de la oposición. Dichas manifestaciones, afirmaron, constituyen “inadmisibles agresiones” contra la figura de Cosse y contra su investidura institucional.

“Esas manifestaciones contravienen el marco de valores de diálogo y conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias”, sostuvieron los senadores.

El comunicado también hace un llamado explícito a preservar el respeto por la institucionalidad republicana, que consideraron la base fundamental del sistema democrático uruguayo. “Más allá de las diferencias políticas, es responsabilidad de todos los actores garantizar un clima de respeto y convivencia democrática”, remarcaron.

Con este pronunciamiento, el FA respaldó a la vicepresidenta y marcó posición frente a lo que interpreta como un ataque personal y político que excede la discusión sobre el gasto en las celebraciones del centenario.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar