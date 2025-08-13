"Inadmisibles agresiones": el FA cerró filas y respaldó a Cosse

En una declaración difundida tras la sesión parlamentaria, los legisladores frenteamplistas defendieron que el centenario del Palacio “debe ser una instancia de unidad, celebración democrática y reconocimiento institucional por encima de cualquier diferencia partidaria o personal”. Señalaron que se trata de una conmemoración histórica, que coincide además con los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, y que fue planificada en un proceso de trabajo interpartidario llevado adelante por la Comisión Administrativa, en la que participan representantes de todas las fuerzas políticas.