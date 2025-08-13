En el Senado comenzó la primera interpelación del período, con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, como convocado. El encargado de interpelar, el senador nacionalista Sebastián Da Silva, centró sus críticas en la compra del predio María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), operación que —según el legislador— careció de un plan productivo y significó “un gasto de 32,5 millones de dólares del dinero de los uruguayos sin un presupuesto definido”.
"Quisieron sovietizar un tambo": Da Silva comenzó la interpelación a Fratti
Sebastián Da Silva acusó a Fratti de omitir sus facultades para frenar la compra del campo María Dolores y cuestionó el uso político de la tierra.