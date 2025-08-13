"Quisieron sovietizar un tambo": Da Silva comenzó la interpelación a Fratti

Buscando antecedentes

En un pasaje que trató de manera lamentable buscar antecedentes, Da Silva evocó otro episodio, —la compra de la estancia El porvenir — en el que, a su entender, fracasó un experimento político: “En Cololó, los genios de aquel momento quisieron sovietizar un tambo colectivo en uno de los mejores campos del país. Terminó en peleas y solo dos colonos quedaron”.

El oficialismo defenderá la legalidad de la compra con base en dos informes jurídicos —uno interno del INC y otro de la Universidad Claeh— que sostienen que la enajenación se hizo en ejercicio del derecho de preferencia previsto en la Ley 11.049, por lo que no fue una compra directa ni requirió mayoría especial en el directorio.

La sesión continuará con la exposición del ministro Fratti, quien argumentará sobre la compra de María Dolores y por qué cumple con todos los requisitos legales.

