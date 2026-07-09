Coalición Republicana decidió no votar la Rendición de Cuentas del gobierno

Por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda explicó que la coalición decidió “votar en contra de la Rendición de Cuentas en general”, porque “esto es la nota que se le pone al gobierno en el primer año, y quiero decir que el gobierno y el ministro -de Economía Gabriel Oddone que ayer estuvo en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Parlamento- no aprobaron el examen, están aplazados, se fueron a febrero, y eso lo entiende todo el mundo”, manifestó el legislador.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, dijo que cuando se analiza la Rendición de Cuentas 2025 se observa que “el gobierno ha hecho mal las cuentas el año pasado cuando hizo el presupuesto, y se lo advertimos, y puso mal el foco, ahora quiere corregirlo pero claramente la solución es absolutamente insuficiente”, señaló.