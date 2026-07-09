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Política Coalición Republicana | Parlamento |

FA buscará los votos de Cabildo

Coalición Republicana decidió no votar la Rendición de Cuentas del gobierno

Tras reunirse este jueves en el Parlamento, diputados y senadores de la Coalición Republicana anunciaron en conferencia de prensa que no votarán -en general- el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo.

Legisladores de la Coalición Republicana en conferencia de prensa.

Legisladores de la Coalición Republicana en conferencia de prensa.
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Por Redacción Caras y Caretas

Los diputados y senadores de la Coalición Republicana anunciaron este jueves en el Parlamento que no votarán el proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2025 que el Poder Ejecutivo envió al Legislativo, con un aumento del gasto del Estado en US$ 31 millones para 2027, con foco en pobreza infantil, seguridad y personas en situación de calle.

La decisión de los legisladores blancos, colorados e independientes de no acompañar la nueva asignación de recursos presupuestales promovidos por el gobierno Yamandú Orsi, surgió tras una reunión que mantuvo en la mañana de este jueves la bancada opositora en el Parlamento.

Oposición no votará Rendición del gobierno por "malos resultados" de 2025

En conferencia de prensa realizada al mediodía, el senador nacionalista Javier García explicó que no votarán a favor del proyecto de ley en general “porque expresa la conclusión de resultados de un año de mal gobierno”, al tiempo que anunció que harán aportes en la discusión parlamentaria con miras “a mejorar” el proyecto de ley enviado por el gobierno.

Por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda explicó que la coalición decidió “votar en contra de la Rendición de Cuentas en general”, porque “esto es la nota que se le pone al gobierno en el primer año, y quiero decir que el gobierno y el ministro -de Economía Gabriel Oddone que ayer estuvo en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Parlamento- no aprobaron el examen, están aplazados, se fueron a febrero, y eso lo entiende todo el mundo”, manifestó el legislador.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, dijo que cuando se analiza la Rendición de Cuentas 2025 se observa que “el gobierno ha hecho mal las cuentas el año pasado cuando hizo el presupuesto, y se lo advertimos, y puso mal el foco, ahora quiere corregirlo pero claramente la solución es absolutamente insuficiente”, señaló.

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