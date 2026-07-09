Los diputados y senadores de la Coalición Republicana anunciaron este jueves en el Parlamento que no votarán el proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2025 que el Poder Ejecutivo envió al Legislativo, con un aumento del gasto del Estado en US$ 31 millones para 2027, con foco en pobreza infantil, seguridad y personas en situación de calle.
FA buscará los votos de Cabildo
Coalición Republicana decidió no votar la Rendición de Cuentas del gobierno
Tras reunirse este jueves en el Parlamento, diputados y senadores de la Coalición Republicana anunciaron en conferencia de prensa que no votarán -en general- el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo.