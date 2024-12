Bianchi sobre el robo: "Este es el modus operandi de los regímenes fascistas y comunistas"

"No lo adjudico a nadie, pero estas cosas pasan", continuó Bianchi, quien cree que estas situaciones se provocan "cuando vos desatás odio contenido" y "cuando sos partidario de regímenes totalitarios".

Fascistas y comunistas

En su cuenta de X, la senadora dijo este jueves que "este es el modus operandi de los regímenes fascistas y comunistas".

"Con estudiar un poco de Historia se puede constatar. Se intenta asustar, callar, amedrentar con acciones de odio; lo del "discurso de odio" es para los pusilánimes que no quieren la libertad", escribió.

"Hay que seguir la trazabilidad de las cosas que fui diciendo. Yo no tengo que cambiar de discurso y no voy a cambiar. La realidad me está demostrando que desgraciadamente vamos a tener que estar preparados para cosas complejas", expresó a El País Bianchi, que marcó que tiene compañeros que "no lo ven", pero "cuando la realidad te golpea, ya es tarde".

La legisladora también postuló que el problema en Uruguay "no es de seguridad, es de marginalidad cultural": "Si encima escuchan permanentemente hablar de la clase política, de lo que ganamos, de que somos privilegiados, de que no trabajamos... El estímulo del odio y el resentimiento enferma a la gente".