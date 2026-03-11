Milagros Jauregui: "Ellas tienen que estar agradecidas", sobre niñas embarazadas

El detonante del escándalo

A mediados de febrero de 2026, la opinión pública se vio sacudida por la difusión de imágenes y videos del albergue "Hogar y Refugio La Casa del Padre", fundado por la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular). En los registros, se observaba a aproximadamente 30 niñas de entre 10 y 13 años, uniformadas y cargando a sus bebés durante actos públicos y coreografías. Todas ellas son víctimas de violencia sexual.

Principales acusaciones y hallazgos

El caso ha escalado rápidamente debido a diversas revelaciones periodísticas y denuncias de organizaciones civiles como revictimización y exposición.

Se acusa al albergue de utilizar a menores vulnerables con fines propagandísticos o religiosos, vulnerando su derecho a la identidad y privacidad.

Diversas ONG denuncian que en el centro se induce a las niñas a continuar con embarazos producto de violaciones, limitando su acceso al aborto terapéutico (legal en Perú). El podcast La Encerrona reveló al menos cuatro alertas de desaparición vinculadas al refugio. Un caso crítico es el de una menor que huyó denunciando maltratos en 2022 y fue hallada muerta en 2023.

Aunque Jáuregui afirma haberse desvinculado de la administración tras asumir su cargo en el Congreso, se reportó que el albergue sigue siendo administrado por su círculo cercano y familiares.

Estado de las investigaciones

La Fiscalía ha abierto una investigación penal contra Jáuregui y los directivos del centro por exposición indebida de menores y presuntos delitos contra la dignidad humana. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino el local en Cieneguilla y dispuso el traslado de las menores a otros Centros de Acogida Residencial (CAR) estatales para garantizar su protección integral. Se ha solicitado un informe a la Comisión de Ética para evaluar sanciones contra la parlamentaria.

Renovación Popular: El partido ha tomado distancia de los hechos, emitiendo un comunicado donde rechazan la exposición de las menores, aunque por el momento Jáuregui mantiene su candidatura al Senado para las elecciones de abril.

Postura de la congresista

Milagros Jáuregui ha negado las acusaciones de maltrato o inducción forzada, afirmando: "No obligamos a nadie a llevar un embarazo; las niñas llegan derivadas por el Estado con gestaciones ya avanzadas. Pido perdón por la ofensa que causó la foto, pero es parte de una campaña política en mi contra".