Multas de tránsito: diputados abren debate por valores "excesivos"

“Entendemos que en algunos casos los valores son excesivos de las multas, pero lo que a nosotros nos preocupa no solamente es el tema recaudatorio, sino también la política de tránsito”, expresó. A su vez, subrayó que las infracciones graves deben seguir siendo sancionadas. “El manejo irrespetuoso, el manejo temerario, incluso también con temas de exceso de velocidad, tiene que ser prevenido, reprimido cuando hay faltas a la convivencia vial”.

El legislador también señaló que uno de los criterios a considerar en la discusión es que las sanciones no desestimulen su pago. Según explicó, cuando los montos son muy elevados pueden generar el efecto contrario.

“Sobre todo que no se desestimule el pago para aquellas personas que cometiendo una infracción pueden haber una cuestión de desconocimiento de la norma, que se le pueda hacer frente cuando a veces si son muy altos los valores, normalmente puede ser que no se pague”, indicó.

Para el diputado frenteamplista, el debate también debe contemplar los cambios que ha experimentado el tránsito en los últimos años, en particular el crecimiento del parque automotor.

“Queremos que haya una tarea preventiva de las multas, pero también que haya una adecuación de las normas de tránsito a una situación donde el parque automotor ha aumentado muchísimo y que tenemos que tener en la convivencia en el tránsito normas claras que la gente respete”, afirmó.

Próximas acciones

Valdomir adelantó que en los próximos días se convocará a autoridades y actores vinculados a la regulación del tránsito. “Vamos a citar obviamente al Ministerio de Transporte, al Congreso de Intendentes, a la Unasev, porque entendemos que es un tema que vale la pena discutirlo aquí en el Parlamento con cabeza abierta”, afirmó.

Además del Ministerio de Transporte y de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el Parlamento convocará al Congreso de Intendentes, que también trabaja el tema en un ámbito específico y prevé pronunciarse próximamente durante la Expoactiva Nacional en Soriano.

“Vamos a convocar al Congreso de Intendentes, porque nos parece que es importante el aporte” y "nos nutre para tratar de generar una mejor síntesis de un proyecto que sea adecuado a la situación del transporte nacional y que también de alguna manera coordine con los gobiernos departamentales”, expresó Valdomir.