Canelones será sede de la XXXI Cumbre de Mercociudades

Hoja de ruta

El director de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto, Mauricio Rompani, explicó que la reunión permitió establecer la planificación de trabajo de las diferentes unidades temáticas. "Esta reunión marca la hoja de ruta de todas las unidades temáticas, lo que van a ser todos los encuentros durante el año y las acciones que se van a promover, que ya fueron acordadas o que están siendo trabajadas”.

Por su parte, el director general de Gestión Ambiental, Rodrigo González, señaló que durante el período en que Canelones ejerza la vicepresidencia en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático se buscará compartir la experiencia acumulada por el departamento en materia ambiental. Entre los aspectos mencionados figuran el monitoreo de la calidad del agua, el sistema de áreas de protección ambiental y las políticas de gestión de residuos.

En relación con el cambio climático, González indicó que se prevé avanzar en un trabajo conjunto entre las ciudades que integran el foro para relevar información y definir zonas prioritarias donde impulsar acciones ambientales.

De cara a la cumbre de diciembre, Rompani también adelantó que Canelones asumirá la presidencia del foro de Mercociudades. En ese ámbito se proyecta discutir nuevas iniciativas de cooperación y definir futuras unidades temáticas de trabajo entre las ciudades integrantes.