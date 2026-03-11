Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Canelones | Yamandú Orsi | Cumbre de Mercociudades

Primera reunión

Canelones será sede de la XXXI Cumbre de Mercociudades

La actividad se realizará el 1.º de diciembre en Canelones y contará con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Intendente de Canelones, Francisco Legnani.

Intendente de Canelones, Francisco Legnani.

 Intendencia de Canelones
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El departamento de Canelones albergará en diciembre la XXXI Cumbre de Mercociudades, un encuentro regional que reunirá a autoridades locales del bloque. La actividad se realizará el 1.º de diciembre y contará con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien para entonces habrá asumido la presidencia pro témpore del Mercosur.

Según informó la Intendencia de Canelones, el anuncio fue realizado por el intendente Francisco Legnani durante la primera reunión del año de las unidades temáticas de Mercociudades que el departamento preside.

En ese marco, se indicó que Canelones asumió la vicepresidencia de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, responsabilidad que compartirá con la ciudad argentina de Rosario. Además, el departamento participa en las unidades vinculadas a Derechos Humanos y Migración, Turismo, Educación y Seguridad.

Hoja de ruta

El director de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto, Mauricio Rompani, explicó que la reunión permitió establecer la planificación de trabajo de las diferentes unidades temáticas. "Esta reunión marca la hoja de ruta de todas las unidades temáticas, lo que van a ser todos los encuentros durante el año y las acciones que se van a promover, que ya fueron acordadas o que están siendo trabajadas”.

Por su parte, el director general de Gestión Ambiental, Rodrigo González, señaló que durante el período en que Canelones ejerza la vicepresidencia en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático se buscará compartir la experiencia acumulada por el departamento en materia ambiental. Entre los aspectos mencionados figuran el monitoreo de la calidad del agua, el sistema de áreas de protección ambiental y las políticas de gestión de residuos.

En relación con el cambio climático, González indicó que se prevé avanzar en un trabajo conjunto entre las ciudades que integran el foro para relevar información y definir zonas prioritarias donde impulsar acciones ambientales.

De cara a la cumbre de diciembre, Rompani también adelantó que Canelones asumirá la presidencia del foro de Mercociudades. En ese ámbito se proyecta discutir nuevas iniciativas de cooperación y definir futuras unidades temáticas de trabajo entre las ciudades integrantes.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar