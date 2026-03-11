Ministro Fratti destacó apertura de nuevos mercados para el sector arrocero

El jerarca informó que el arroz ocupa cerca del 1% del área agropecuaria del país. Uruguay exporta alrededor del 95% de su producción y es uno de los 10 principales exportadores a nivel mundial. En cuanto a la participación en las exportaciones de bienes, se ubica en el sexto lugar, dijo.

La producción se concentra en departamentos del este, centro y norte del país. Aproximadamente 400 empresas despliegan inversión, logística, investigación y desarrollo para la implantación de este cultivo.

Apertura de mercados en México y Marruecos

El ministro subrayó que el principal destino de exportación es México. En 2025 se logró la apertura del arroz sin cáscara para ese mercado, que se suma al arroz blanco y pulido. “Es un reclamo del sector exportador de varios años”, señaló Fratti.

Asimismo, informó que se recibió una respuesta desde Marruecos, en la que se dejaron establecidos los requisitos para la exportación de arroz cargo a ese país.

Por otra parte, destacó que el acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea suscripto en enero en Asunción mejorará la posibilidad de ingresar anualmente 60.000 toneladas de arroz asignadas al bloque sin pagar aranceles. “Eso también es bajar costos”, ponderó.

Datos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) indican que en 2025 las exportaciones de arroz hacia la Unión Europea alcanzaron los 89 millones de dólares y totalizaron cerca de 150.000 toneladas.

Producción cercana a 1,5 millones de toneladas

Según Opypa, en 2026 se espera una productividad promedio de 9.000 kilogramos por hectárea, lo que proyecta una producción cercana a 1,5 millones de toneladas. De este modo, se alcanzaría una facturación por exportaciones de arroz estimada en 430 millones de dólares.

Los principales destinos en términos de valor son México (31%), Brasil (17%), Perú (7%), España (7%), Bélgica (6%), Turquía (6%), Países Bajos (5%) y Reino Unido (4%), entre otros. Por su parte, se encuentran en proceso de habilitación la exportación de grano de arroz con cáscara a Colombia y Ecuador y de grano de arroz descascarillado a Colombia e Irak.

Apoyo estatal al sector arrocero

En su discurso, Fratti remarcó que los apoyos al sector se basan en investigación, innovación, servicios sanitarios, infraestructura y promoción comercial.

Además, dijo que existen descuentos de 15% en energía para riego, que está en proceso de reglamentación la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) del gasoil para quienes tributan el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba), y beneficios de inversión a través de la Comisión de Aplicación a la Ley de Inversiones (Comap) para quienes aportan por el impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE).

“La competitividad del sector depende de precios internacionales, reducir costos productivos, infraestructura y acceso a mercados, además de inversiones en riego y sostenibilidad, como la certificación internacional de arroz sostenible”, dijo.

Plan de riego y emergencia agropecuaria

En otro orden, certificó que uno de los compromisos del Gobierno consistió en instrumentar un plan estratégico de riego, para lo que se creó la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego. Complementó al mencionar que se avanza en los estudios técnicos en cuanto a la posibilidad de llevar adelante la represa de Palo a Pique, en Treinta y Tres, y El Águila, en Soriano.

Fratti también comunicó que el lunes 9 de marzo se incorporó a todos los departamentos ubicados al sur del río Negro en los beneficios que otorgó la declaración de emergencia agropecuaria por déficit hídrico para los rubros ganadería, granja, lechería y agricultura.