Bianchi reveló que Salinas aceptó ser vice y acusa a Delgado de errar con Ripoll.

La senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi aseguró que el exministro de Salud Pública cabildante, Daniel Salinas, había aceptado integrar la fórmula presidencial de Álvaro Delgado en las elecciones de 2024, pero que finalmente el presidenciable blanco optó por Valeria Ripoll.
