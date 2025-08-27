Hacete socio para acceder a este contenido

Política Bianchi | Valeria Ripoll | Daniel Salinas

prefirió "el bombón"

Bianchi reveló que Salinas aceptó ser vice y acusa a Delgado de errar con Ripoll

La senadora blanca Graciela Bianchi cuestionó la decisión de Álvaro Delgado de elegir a Valeria Ripoll como compañera de fórmula: "Un análisis erróneo".

Por Redacción Caras y Caretas

La senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi aseguró que el exministro de Salud Pública cabildante, Daniel Salinas, había aceptado integrar la fórmula presidencial de Álvaro Delgado en las elecciones de 2024, pero que finalmente el presidenciable blanco optó por Valeria Ripoll.

Las declaraciones fueron realizadas este miércoles en el programa "Nada que perder" de M24, donde la legisladora criticó con dureza la decisión del candidato del Partido Nacional. Según dijo, Salinas “era una de las opciones” y, aunque al inicio se mostró reticente, “al final la había aceptado”.

Análisis erróneo

Bianchi subrayó que la salida del exjerarca de la contienda no respondió a un veto interno. “Nadie le bajó el pulgar”, afirmó. Sin embargo, añadió: “El objetivo de Álvaro —que no lo sabía nadie, el comando tampoco— era Valeria Ripoll, creo yo por un análisis erróneo de lo que podía significar ella en determinados sectores del electorado”.

La senadora cuestionó con énfasis que Delgado no considerara la trayectoria pública de Ripoll, en especial sus intervenciones televisivas en el programa Estaboca es mía. “Había que levantar todo su planteamiento o sus discursos en Esta boca es mía. Porque lo que se decía como dirigente sindical, vaya y pase, pero como panelista de Esta boca es mía es contra el gobierno”, sostuvo.

"Yo recuerdo que le dije a Álvaro, dos días después de las elecciones: ‘¿Y ahora quién levanta esos muertos?’”, recordó.

