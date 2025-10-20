"Biblioteca Nacional del Futuro": presentaron el plan para relanzar la institución

“Llegó la hora de transformar cierta preocupación en trabajo”, afirmó Calderón, quien explicó que el equipo abordará tres aristas: ayudar a reestablecer antes de fin de año los servicios que se suspendieron en mayo; elaborar el nuevo modelo de gestión de la "Biblioteca del Futuro" y poner en conversación esa propuesta con los actores involucrados.

"Tiene este equipo el objetivo central de reestablecer los servicios, de generar un nuevo modelo de biblioteca en el marco de proyecto real de innovación, y por supuesto generar a partir de ese proyecto, las conversaciones, los intercambios y la interrelación que la sociedad está reclamando desde que fue noticia esto de echarle mano a una nueva forma o a una Biblioteca Nacional que funcione de manera diferente", sostuvo.

Biblioteca mirando al futuro

Por su parte, el ministro José Carlos Mahía explicó que la Bibna es emblemática, pero que "en la usabilidad era en público general muy muy bajo. No es solo el Uruguay, sino el mundo entero, y en este período decidimos iniciar este proceso que nos permita en este período de gobierno tener esta propuesta nueva, para el Uruguay en su conjunto".

Con esto, se prevé que para fin de año se pueda hacer uso de la biblioteca sin necesidad de anotarse en lista. El plan es que "esté esto resuelto y a su vez comenzar en diálogo con la ANEP, la nueva participación de niñas y niños, que es la enorme mayoría de usuarios de la Biblioteca Nacional, a partir de la rehabilitación de una sala infantil, que estuvo cinco años cerrada y que este gobierno va a reabrir".

"El actual proyecto de Presupuesto, tiene una asignación un 40% superior al Presupuesto vigente hasta este gobierno", aseguró Mahía.

En ese sentido, explicó que será un proyecto en etapas, pero sin "dejar de apuntar lejos".