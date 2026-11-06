Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Policía | papa | sistema

Santa y segura visita

La Policía integró tecnología y sistema georreferenciado para darle seguridad al Papa León XIV

En el marco de la visita del Papa León XIV, la Policía desplegó un importante dispositivo tecnológico para reforzar la seguridad durante sus actividades.

Centro de Gestión Integral de Tecnología de la Policía monitorea todos las actividades del Papa en Uruguay.

Centro de Gestión Integral de Tecnología de la Policía monitorea todos las actividades del Papa en Uruguay.

 Ministerio del Interior
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El operativo de la Policía Nacional para reforzar la seguridad durante la visita del Papa León XIV a Uruguay es coordinado desde el Centro de Gestión Integral de Tecnología, donde se centralizará la supervisión de los recursos policiales y el seguimiento de las distintas acciones previstas.

Este centro permite georreferenciar los recursos desplegados, monitorear el desarrollo del operativo, supervisar al personal y optimizar la utilización de los medios disponibles. Además, posibilita integrar información sobre los medios aéreos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como de los drones de ala fija y los drones tácticos de alto rendimiento.

Tecnología, monitoreo y coordinación

Entre las herramientas tecnológicas que están a disposición se encuentran los sistemas que integran el escudo digital de frontera y el anillo digital de la zona metropolitana, drones autónomos, controles biométricos y sistemas de comunicación y monitoreo de aeronaves.

Desde el Centro de Gestión Integral de Tecnología trabajan efectivos de la Policía Nacional y representantes de distintas unidades, entre ellas el Centro de Comando Unificado, las jefaturas territoriales involucradas en el despliegue, la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), Bomberos y la Unidad Aérea de la Policía.

La coordinación del dispositivo está a cargo del director de la Policía Nacional y del subdirector Ejecutivo, quienes comandan el operativo desde el centro, en articulación con los comandantes de las Fuerzas Armadas.

Desde allí también se supervisan las comunicaciones con los responsables de los operativos en los distintos departamentos.

El despliegue policial se desarrolla en cuatro fases: preparación y planificación, alerta, ejecución y una etapa posterior de evaluación.

Tras completar la planificación, con la llegada del Papa el operativo avanzó hacia su fase de ejecución, con la tecnología y los recursos humanos integrados para brindar cobertura durante las distintas actividades previstas.

Seguridad pública cotidiana seguirá funcionando con normalidad

En paralelo, la seguridad pública cotidiana continuará funcionando con normalidad, a través de los recursos habituales y del Centro de Comando Unificado, mediante el servicio de emergencias 9-1-1.

De esta manera, la Policía Nacional integra la tecnología, coordinación interinstitucional y despliegue operativo para garantizar la seguridad durante un acontecimiento de relevancia nacional e internacional.

El director del Centro de Comando Unificado, Comisario General Lic. Víctor Torres, informó que “tenemos drones autónomos, controles biométricos, también el control de los drones de ala fija y una gran cantidad de tecnología” y resaltó que “vamos a trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas desde aquí y vamos a distribuir todos los recursos necesarios para el operativo”.

Temas

Te puede interesar