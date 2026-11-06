La Policía integró tecnología y sistema georreferenciado para darle seguridad al Papa León XIV

Desde el Centro de Gestión Integral de Tecnología trabajan efectivos de la Policía Nacional y representantes de distintas unidades, entre ellas el Centro de Comando Unificado, las jefaturas territoriales involucradas en el despliegue, la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), Bomberos y la Unidad Aérea de la Policía.

La coordinación del dispositivo está a cargo del director de la Policía Nacional y del subdirector Ejecutivo, quienes comandan el operativo desde el centro, en articulación con los comandantes de las Fuerzas Armadas.

Desde allí también se supervisan las comunicaciones con los responsables de los operativos en los distintos departamentos.

El despliegue policial se desarrolla en cuatro fases: preparación y planificación, alerta, ejecución y una etapa posterior de evaluación.

Tras completar la planificación, con la llegada del Papa el operativo avanzó hacia su fase de ejecución, con la tecnología y los recursos humanos integrados para brindar cobertura durante las distintas actividades previstas.

Seguridad pública cotidiana seguirá funcionando con normalidad

En paralelo, la seguridad pública cotidiana continuará funcionando con normalidad, a través de los recursos habituales y del Centro de Comando Unificado, mediante el servicio de emergencias 9-1-1.

De esta manera, la Policía Nacional integra la tecnología, coordinación interinstitucional y despliegue operativo para garantizar la seguridad durante un acontecimiento de relevancia nacional e internacional.

El director del Centro de Comando Unificado, Comisario General Lic. Víctor Torres, informó que “tenemos drones autónomos, controles biométricos, también el control de los drones de ala fija y una gran cantidad de tecnología” y resaltó que “vamos a trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas desde aquí y vamos a distribuir todos los recursos necesarios para el operativo”.