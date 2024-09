Blanca Rodríguez: tenemos que recuperar aquel país orgullo de los uruguayos

Claro que violencia es el delito, precisó Blanca. “Pero violencia también es no tener techo, es no tener escuela. Es una casa sin libros. Sabemos que, cuando no llega la educación, no llega el trabajo y el salario digno. Llegan otros que ofrecen salidas más fáciles que suelen terminar muy mal. Incluir es una medida de seguridad”, añadió.