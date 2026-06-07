ONU distinguió con medalla de honor a un casco azul uruguayo por acto de heroísmo en el Congo

Una acción decisiva de militar uruguayo

Reyes integra el Batallón “Uruguay IV”, desplegado en el marco de la misión de paz de Naciones Unidas en el Congo. Entre el 25 y el 27 de enero de 2025, fuerzas del grupo rebelde AFC/M23 lanzaron una ofensiva sobre posiciones cercanas a la ciudad de Goma utilizando artillería, morteros y drones.

Según informó el Ejército Nacional al diario La Mañana, cerca de mil personas, entre civiles y efectivos desarmados de las Fuerzas Armadas congoleñas, buscaron refugio en las instalaciones del contingente uruguayo mientras los combates continuaban en las inmediaciones.

En ese contexto, Reyes se encontraba asegurando el acceso a la base cuando comenzaron a llegar numerosos heridos graves. Sin detenerse ante el fuego cruzado, trasladó sobre sus hombros a doce soldados heridos hasta una carpa médica improvisada por los cascos azules, permitiendo que recibieran atención de emergencia.

Naciones Unidas destacó que su intervención fue determinante para salvar vidas y consideró que su actuación excedió ampliamente las obligaciones normales del servicio, calificándola como un acto de “valor excepcional”.

Un reconocimiento reservado para casos extraordinarios

La Medalla Capitán Mbaye Diagne fue creada en 2014 por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 2154. Lleva el nombre de un oficial senegalés que perdió la vida durante el genocidio de Ruanda en 1994 mientras realizaba rescates de civiles desarmado y en condiciones extremas.

Desde su creación, el galardón solo había sido otorgado en tres oportunidades, por lo que Reyes se convertirá en la cuarta persona en recibir esta distinción a nivel mundial y en el primer uruguayo en alcanzarla.

Ceremonia de la ONU

Durante la misma jornada, Naciones Unidas entregará de manera póstuma la Medalla Dag Hammarskjöld a los integrantes de las misiones de paz fallecidos en servicio.

Entre los homenajeados se encuentran dos efectivos uruguayos. El soldado de primera Rodolfo Cipriano Álvarez Suárez, fallecido el 25 de enero de 2025 durante un ataque del grupo M23 al vehículo que conducía, y el cabo de primera Julio César Álvarez Cáceres, quien murió el 16 de abril mientras cumplía funciones en la misión de paz de la ONU en el Congo.

Este año la distinción se otorga a 68 integrantes del personal de Naciones Unidas fallecidos en servicio. La ceremonia incluirá además una ofrenda floral en memoria de los cerca de 4.500 cascos azules que han perdido la vida desde el inicio de las operaciones de paz en 1948.

Uruguay y su compromiso con las misiones de paz

Uruguay mantiene una larga trayectoria en las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y figura entre los principales países contribuyentes de personal uniformado. Actualmente cuenta con más de 800 efectivos desplegados en distintas misiones internacionales.

La condecoración a Reyes constituye uno de los reconocimientos más importantes recibidos por un integrante de las Fuerzas Armadas uruguayas en el ámbito internacional y vuelve a poner en relieve el papel que desempeñan los contingentes nacionales en algunos de los escenarios más complejos del mundo.