Peñarol, de visitante, derrotó por 1 a 0 a Cerro por la cuarta fecha de la Serie A del Torneo Intermedio. Un solitario gol de Abel Hernández le permitió al mirasol obtener una trabajosa victoria que lo deja primero en la serie. Además, queda a tres puntos del líder Racing en la Tabla Anual.
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Con gol de Abel Hernández, Peñarol venció a Cerro en el Tróccoli y quedó primero en la serie
Con este resultado Peñarol queda primero en solitario en la serie A del Torneo Intermedio, superando a Central Español.