Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol | Intermedio |

intermedio

Con gol de Abel Hernández, Peñarol venció a Cerro en el Tróccoli y quedó primero en la serie

Con este resultado Peñarol queda primero en solitario en la serie A del Torneo Intermedio, superando a Central Español.

Peñarol gana en su compromiso con Cerro.

Peñarol gana en su compromiso con Cerro.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol, de visitante, derrotó por 1 a 0 a Cerro por la cuarta fecha de la Serie A del Torneo Intermedio. Un solitario gol de Abel Hernández le permitió al mirasol obtener una trabajosa victoria que lo deja primero en la serie. Además, queda a tres puntos del líder Racing en la Tabla Anual.

CERRO:

Yonatan Irrazábal, Iván Valenzuela (77′ Santiago Paiva), Alejo Macelli, Juan Cruz Guasone, Francisco Bregante, Jairo Amaro, Thiago Rijo (64′ Rodrigo Mederos), Cristian Barros, Brahian Alemán, Matías Ocampo y Augusto Cambón (46′ Nahuel Soria).

Director técnico: Alejandro Capuccio.

Suplentes: Fabrizio Correa, Mateo Arguello, Ariel Lima, Axel Méndez, Sebastián Cristóforo, Emiliano Sosa, Agustín Miranda.

PEÑAROL:

Washington Aguerre, Brian Barboza, Mauricio Lemos, Emanuel Gularte (77′ Lucas Hernández), Maximiliano Olivera, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Javier Cabrera (69′ Diego Laxalt), Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias y Facundo Batista (55′ Abel Hernández).

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Sebastián Britos, Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Ignacio Alegre, Tomás Olase, Gastón Togni, Stiven Muhlethaler.

Jueces: Mathías De Armas. Asistentes: Agustín Berisso y Sebastián Schroeder. Cuarto árbitro: Federico Modernell. VAR: Jonhatan Fuentes y Héctor Bergaló.

Temas

Te puede interesar