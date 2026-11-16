El diputado del Partido Nacional por el departamento de Canelones, Sebastián Andújar, expresó sus críticas hacia el Congreso de Intendentes tras el anuncio de que los valores de la patente de rodados no registrarán incrementos para el ejercicio 2027. A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el legislador cuestionó el enfoque con el que los jefes comunales presentaron la medida y sostuvo que la decisión desconoce la depreciación que han sufrido los vehículos en el mercado actual.
Munición pesada
Blanco cuestionó a los intendentes por no bajar la patente de rodados y habló de "traición"
El diputado del Partido Nacional Sebastián Andujar dijo que “congelar” el precio de la patente de rodados para el 2027 “no es bajar, es subir sin que se note”.