Blanco cuestionó a los intendentes por no bajar la patente de rodados y habló de "traición"

El legislador habló de "traición"

Asimismo, el representante por Canelones dedicó un apartado especial de sus declaraciones a la situación de los vehículos eléctricos, criticando las modificaciones en las alícuotas aplicadas a este segmento. Según indicó Andújar, el cambio en las condiciones fiscales afecta la previsibilidad para los compradores que optaron por esta tecnología basándose en los incentivos vigentes al momento de la adquisición. “Lo de los eléctricos es peor: miles de familias hicieron la cuenta y eligieron un auto eléctrico porque pagaba 3% de patente… y ahora le cambian las reglas a mitad de partido: algunos (la mayoría) pagarán 4% o 5%. Eso no es política de movilidad. Es romper la palabra con quien confió. Es una traición”, manifestó.