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Política Intendentes |

Munición pesada

Blanco cuestionó a los intendentes por no bajar la patente de rodados y habló de "traición"

El diputado del Partido Nacional Sebastián Andujar dijo que “congelar” el precio de la patente de rodados para el 2027 “no es bajar, es subir sin que se note”.

El diputado blanco, Sebastián Andújar.

El diputado blanco, Sebastián Andújar.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El diputado del Partido Nacional por el departamento de Canelones, Sebastián Andújar, expresó sus críticas hacia el Congreso de Intendentes tras el anuncio de que los valores de la patente de rodados no registrarán incrementos para el ejercicio 2027. A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el legislador cuestionó el enfoque con el que los jefes comunales presentaron la medida y sostuvo que la decisión desconoce la depreciación que han sufrido los vehículos en el mercado actual.

En su pronunciamiento, Andújar apuntó directamente contra la comunicación oficial de los gobiernos departamentales, señalando que mantener el monto nominal del tributo no representa un alivio real para los propietarios. “Los intendentes (todos) en tono de buena noticia dicen que ‘congelaron’ los precios de la patente. ¿Esto es buena noticia? Noooo. Bajaron los 0 KM, tu usado vale mucho menos que el año pasado y pagás lo mismo. ¿A quiénes quieren subestimar? Congelar no es bajar, es subir sin que se note”, afirmó el parlamentario nacionalista, argumentando que la carga tributaria termina siendo proporcionalmente mayor frente a la caída en la cotización de los automóviles.

El legislador habló de "traición"

Asimismo, el representante por Canelones dedicó un apartado especial de sus declaraciones a la situación de los vehículos eléctricos, criticando las modificaciones en las alícuotas aplicadas a este segmento. Según indicó Andújar, el cambio en las condiciones fiscales afecta la previsibilidad para los compradores que optaron por esta tecnología basándose en los incentivos vigentes al momento de la adquisición. “Lo de los eléctricos es peor: miles de familias hicieron la cuenta y eligieron un auto eléctrico porque pagaba 3% de patente… y ahora le cambian las reglas a mitad de partido: algunos (la mayoría) pagarán 4% o 5%. Eso no es política de movilidad. Es romper la palabra con quien confió. Es una traición”, manifestó.

Finalmente, el legislador planteó la necesidad de que el Poder Legislativo intervenga en el funcionamiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) para revisar los criterios de cálculo del tributo. Andújar sostuvo que las resoluciones adoptadas responden a un criterio meramente recaudatorio y propuso una reforma normativa de carácter urgente. “El SUCIVE es un sistema nacional, creado por ley. Por eso el Parlamento, después de todas estas resoluciones contrarias al sentido común, con un afán solo recaudador, debe trabajar con carácter urgente en el Art. 4 de la Ley 18.860. Reglas claras, estables y que acompañen el valor real de los autos”, concluyó.

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