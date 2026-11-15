En un partido en el que no jugó bien, Liverpool se consagró campeón del Torneo Clausura al derrotar a Danubio. Ahora deberá jugar una semifinal con Racing, encuentro del que saldrá el que juegue por el título de campeón uruguayo con el que gane la Tabla Anual.
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Liverpool campeón del Clausura: de atrás derrotó a Danubio por 2 a 1 y levantó la copa
Cuando todavía falta una fecha para terminar el torneo, Liverpool se consagró campeón del Clausura tras derrotar a Danubio en su propia casa.