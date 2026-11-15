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Deportes

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Liverpool campeón del Clausura: de atrás derrotó a Danubio por 2 a 1 y levantó la copa

Cuando todavía falta una fecha para terminar el torneo, Liverpool se consagró campeón del Clausura tras derrotar a Danubio en su propia casa.

Liverpool obtuvo el título.

Liverpool obtuvo el título.

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Por Redacción Caras y Caretas

En un partido en el que no jugó bien, Liverpool se consagró campeón del Torneo Clausura al derrotar a Danubio. Ahora deberá jugar una semifinal con Racing, encuentro del que saldrá el que juegue por el título de campeón uruguayo con el que gane la Tabla Anual.

Danubio comenzó ganando con gol de Peralta y parecía que el partido era suyo. Los negriazules no daban pie con bola y en cualquier momento llegaba el segundo. Y casi llega.

En el segundo tiempo, el partido era similar: Danubio buscaba el segundo y Liverpool no encontraba su juego. Pero llegó Bentancourt y empató el partido, dando así a Liverpool la esperanza de llevarse el título del Clausura. Y así fue, pocos minutos después Romero le dio el triunfo al franjeado.

De esa manera, Liverpool se quedó con el partido, superando la desventaja, y por consiguiente con el título del Torneo Clausura.

Ahora deberá jugar una semifinal con Racing, campeón del Torneo Apertura. De allí saldrá el equipo que deberá jugar por la definición del Torneo Uruguayo con el ganador de la tabla anual.

DANUBIO:

Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Emiliano Velázquez, Gonzalo Rodríguez; Bautista Pereira, Joaquín Trasante, Juna Millán, Enrique Femia; Mateo Peralta; Enzo Cabrera, Bautista Tomatis.

DT: Leonel Rocco.

LIVERPOOL:

Mathías Bernatene; Santiago Milano, Santiago Laquidain, Enzo Castillo; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Kevin Lewis; Federico Martínez, Ruben Bentancourt, Ramiro Degregorio.

DT: Jorge Fossati

Árbitro: Javier Feres, asistido por Martín Soppi y Marcos Rosamen. Cuarto: Anahí Fernández. VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez

Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff

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