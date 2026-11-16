Orsi convocó en Madrid a empresarios españoles a invertir en Uruguay

Crecimiento comercial y liderazgo inversor

Durante su intervención, el jefe de Estado aportó cifras que reflejan el dinamismo del intercambio bilateral y regional. Informó que entre mayo y setiembre de 2026 las exportaciones de bienes uruguayos hacia la Unión Europea alcanzaron los US$ 860 millones, lo que representa un incremento interanual del 12%. Entre los rubros con mayor desempeño destacó la madera, el arroz y la carne bovina exportada bajo la cuota Hilton.

Asimismo, Orsi resaltó el peso histórico y actual de los capitales ibéricos en la economía nacional: España se consolida como el principal inversor europeo en Uruguay, concentrando casi el 20% del stock total de inversión extranjera directa, una cifra equivalente a unos US$ 7.500 millones.

Transición energética e infraestructura digital

Uno de los ejes centrales de la presentación fue la matriz energética uruguaya y su vinculación con la economía digital. El presidente recordó que durante 2025 el 98% de la electricidad generada en el país provino de fuentes renovables, un diferencial competitivo clave para industrias electrointensivas y sustentables. En esta línea, identificó áreas prioritarias de oportunidad en hidrógeno verde, movilidad eléctrica, biocombustibles y centros de datos.

Como muestra concreta de esta sinergia, Orsi mencionó el acuerdo alcanzado con la firma española Solaria para desarrollar un parque tecnológico de centros de datos de hasta 500 megavatios. El proyecto contará con generación solar propia y supone una inversión proyectada de US$ 5.700 millones.

Finalmente, el mandatario puso en valor los avances de Uruguay en materia de inteligencia artificial y recordó el memorando de entendimiento suscrito con España en noviembre, destinado a profundizar la cooperación bilateral en IA, conectividad, telecomunicaciones e infraestructura digital, consolidando así una agenda común orientada al desarrollo tecnológico de largo plazo.