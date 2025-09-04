Blancos suspenden derechos partidarios de expresidentes de la Junta imputados por fraude

"Tenemos el más irrestricto respeto por la separación de poderes que son garantía, hoy y siempre, del Uruguay, motivo por el cual las decisiones en el ámbito de la justicia no se discuten, se acatan", sostienen. "Podremos tener siempre matices o puntos de vista con el Poder Judicial, en cuanto a las resoluciones que adopta siempre, pero en un país donde rige el Estado de derecho, para los blancos y siendo como somos 'defensores de las leyes', lo político no puede estar por encima de lo jurídico nunca", agregan.

Blancos en Maldonado

Más temprano, la Comisión Departamental del PN había tomado una medida similar con los tres imputados “hasta que se dirima la situación”. Paralelamente, “recomendó” el pasaje de todos los antecedentes del caso a su comisión departamental de ética y exhortó “a los involucrados a que concurran a ese ámbito también para dar las explicaciones que sean pertinentes”.

“Es un día triste para el Partido Nacional y para toda la dirigencia en Maldonado. Nos une una profunda tristeza y pesar”, expresó el órgano departamental. “Estos sucesos nos interpelan como partido y nos llevan a redoblar nuestros esfuerzos a la hora de mejorar los mecanismos de control que deben existir en todos los ámbitos”, añadió.

La comisión nacionalista de Maldonado resolvió suspender los derechos partidarios a nivel departamental de los investigados, quienes no podrán ocupar cargos en nombre del Partido Nacional ni representarlo hasta que se dirima su situación. Además, recomendó el pasaje de los antecedentes a la comisión de ética de la departamental nacionalista y al Directorio del Partido Nacional.