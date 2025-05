Blancos y colorados no votarán la venia de Ache y hay gran malestar con Argimón

Hay malestar, no solo con la actitud del gobierno sino también con Argimón y Ache. La senadora blanca Graciela Bianchi, consultada en una rueda de prensa por ambas propuestas, dijo que “los favores se pagan”, pero “los que hacen favores y reciben pagos pierden la dignidad”. “Lo que pasa es que no tienen dignidad. Y aplíquenlo ustedes a quien quieran. Si yo hago favores y me pagan con un cargo, y soy consciente de que me están pagando con un cargo, eso es no tener dignidad”, insistió.