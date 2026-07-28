Nacional ganó, no alcanzó y Tigre jugará los octavos de final de la Sudamericana

Final del sueño internacional para Nacional, que pese a derrotar por 2 a 1 a Tigre, la goleada en la ida lo eliminó de la Copa Sudamericana. Los tricolores jugaron un primer tiempo perfecto pero se derrumbaron en la segunda mitad. El equipo argentino enfrentará a MC Torque en los octavos de final.
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El elenco tricolor salió mejor en cancha, y a los once minutos iba a sacudir el marcador. Un muy mal pase atrás del Pity Martínez, habilitó a Maxi Gómez que se hizo de la pelota, y desde afuera del área sacó un derechazo potente para poner el primero de Nacional y acercarlo al milagro.
A los 31 minutos, Verón Lupi recibió la pelota en la derecha, mandó un gran centro para que Maximiliano Silvera se le adelantara a los defensores para mandar la pelota al fondo de la red y marcar el segundo tanto albo.
El primer tiempo se fue con un elenco tricolor claramente dominador del partido, ante un Tigre que no tuvo absolutamente nada de lo que había mostrado en la ida.
Para la segunda mitad el trámite cambió, el equipo argentino se hizo de la pelota y empezó a llegar con peligro sobre el arco de Arias pero sin efectividad al momento de definir.
El elenco de Dabove era más en el segundo tiempo y a los 81 minutos iba a marcar un gol vital. Una pelota filtrada espectacular de Banegas encontró muy mal parada a la defensa, y dejó a Santiago López solo ante Arias, colocando la pelota contra el palo haciendo estallar a todo el estadio.
Nacional mostró dos caras muy diferentes, una primera mitad que rozó la perfección pero en el complemento se derrumbó. Una dura eliminación para los albos que se quedaron sin actividad internacional en el segundo semestre.
Por el lado de Tigre, logró cambiar la cara, encontrar un gol que le diera tranquilidad y el pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su próximo rival será MC Torque.
Tigre
Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Santiago González (58' Martín Garay); Jabes Saralegui (81' Elías Cabrera), Gonzalo Martínez (81' Alfio Oviedo), Santiago López (89' Federico Alvarez); Ignacio Russo (89' Tiago Serrago).
DT: Diego Dabove
Nacional
Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez (83' Santiago Silva), Agustín Dos Santos (59' Nicolas Lodeiro), Tomás Verón Lupi (73' Rodrigo Martínez); Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera (83' Pavel Núñez).
DT: Jorge Bava