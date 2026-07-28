Nacional ganó, no alcanzó y Tigre jugará los octavos de final de la Sudamericana

El primer tiempo se fue con un elenco tricolor claramente dominador del partido, ante un Tigre que no tuvo absolutamente nada de lo que había mostrado en la ida.

Para la segunda mitad el trámite cambió, el equipo argentino se hizo de la pelota y empezó a llegar con peligro sobre el arco de Arias pero sin efectividad al momento de definir.

El elenco de Dabove era más en el segundo tiempo y a los 81 minutos iba a marcar un gol vital. Una pelota filtrada espectacular de Banegas encontró muy mal parada a la defensa, y dejó a Santiago López solo ante Arias, colocando la pelota contra el palo haciendo estallar a todo el estadio.

Nacional mostró dos caras muy diferentes, una primera mitad que rozó la perfección pero en el complemento se derrumbó. Una dura eliminación para los albos que se quedaron sin actividad internacional en el segundo semestre.

Por el lado de Tigre, logró cambiar la cara, encontrar un gol que le diera tranquilidad y el pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su próximo rival será MC Torque.

Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Santiago González (58' Martín Garay); Jabes Saralegui (81' Elías Cabrera), Gonzalo Martínez (81' Alfio Oviedo), Santiago López (89' Federico Alvarez); Ignacio Russo (89' Tiago Serrago).

DT: Diego Dabove

Nacional

Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez (83' Santiago Silva), Agustín Dos Santos (59' Nicolas Lodeiro), Tomás Verón Lupi (73' Rodrigo Martínez); Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera (83' Pavel Núñez).

DT: Jorge Bava