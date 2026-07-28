Ambiente firmó decreto que promueve la transformación de residuos en energía

La iniciativa busca impulsar la generación de energía a partir de biomasa proveniente de procesos agroindustriales, como la cáscara de arroz y la madera, así como fomentar la investigación y la innovación para incorporar otras corrientes de residuos al desarrollo energético.

Ortuño sostuvo que el país debe avanzar hacia una "segunda transición energética", impulsando la electrificación de sectores que aún dependen de los combustibles fósiles, especialmente el transporte y la industria.

Además, remarcó que la movilidad eléctrica constituye una apuesta estratégica del país. "Seguimos apostando a las renovables y a la movilidad eléctrica. Las decisiones adoptadas y la llegada de nuevas marcas al país son la confirmación de que este es un rumbo estratégico para que Uruguay siga siendo líder en América Latina", afirmó.

Transformación energética en Uruguay

El ministro de Ambiente también planteó la necesidad de integrar la transformación energética con la transformación digital, al considerar que ambas representan dos grandes oportunidades para el desarrollo nacional.

Explicó que el crecimiento de sectores como los centros de datos y la inteligencia artificial requiere una matriz energética sólida y sostenible, lo que posiciona a Uruguay en condiciones favorables para atraer inversiones.

El jerarca repasó además, algunas de las acciones que impulsa el Ministerio de Ambiente para acompañar esta nueva etapa de la transición energética y destacó la reciente promulgación del Decreto 227/25 sobre baterías, orientado a promover su segundo uso y almacenamiento, y el trabajo para compatibilizar el desarrollo de las energías renovables con la protección de la biodiversidad mediante nueva normativa y buenas prácticas ambientales.

Ortuño añadió que el Gobierno se está preparando para el próximo mercado secundario de los autos eléctricos, que deberá contar con la participación de las empresas que los importan. “Aún no ha sucedido, pero debemos prepararnos”, concluyó.