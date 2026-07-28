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Política energía | residuos |

Segunda transición energética

Ambiente firmó decreto que promueve la transformación de residuos en energía

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció la creación de un ámbito, junto al MIEM y el MEF para promover proyectos de cogestión de generación de energía en base a biomasa.

Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció la creación de un ámbito, junto a las carteras de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, para promover proyectos de cogestión de generación de energía en base a biomasa, e incentivar la investigación y la innovación a través del procesamiento de otros residuos como los orgánicos.

El anuncio se dio en el marco de la participación de Ortuño, este 28 de julio, en un seminario sobre energías renovables, ocasión en la cual adelantó que la cartera “transita por un nuevo modelo de gestión de residuos que permitirá, entre otras cosas, transformar el pasivo ambiental, que es la basura, en un activo energético”.

Detalles de la nueva normativa

Explicó que la medida será promovida a través de un decreto recientemente suscripto entre los ministerios de Ambiente, Industria y Economía. Con la nueva normativa se crea un ámbito de coordinación interinstitucional para promover políticas de aprovechamiento energético de residuos y proyectos de cogeneración.

La iniciativa busca impulsar la generación de energía a partir de biomasa proveniente de procesos agroindustriales, como la cáscara de arroz y la madera, así como fomentar la investigación y la innovación para incorporar otras corrientes de residuos al desarrollo energético.

Ortuño sostuvo que el país debe avanzar hacia una "segunda transición energética", impulsando la electrificación de sectores que aún dependen de los combustibles fósiles, especialmente el transporte y la industria.

Además, remarcó que la movilidad eléctrica constituye una apuesta estratégica del país. "Seguimos apostando a las renovables y a la movilidad eléctrica. Las decisiones adoptadas y la llegada de nuevas marcas al país son la confirmación de que este es un rumbo estratégico para que Uruguay siga siendo líder en América Latina", afirmó.

Transformación energética en Uruguay

El ministro de Ambiente también planteó la necesidad de integrar la transformación energética con la transformación digital, al considerar que ambas representan dos grandes oportunidades para el desarrollo nacional.

Explicó que el crecimiento de sectores como los centros de datos y la inteligencia artificial requiere una matriz energética sólida y sostenible, lo que posiciona a Uruguay en condiciones favorables para atraer inversiones.

El jerarca repasó además, algunas de las acciones que impulsa el Ministerio de Ambiente para acompañar esta nueva etapa de la transición energética y destacó la reciente promulgación del Decreto 227/25 sobre baterías, orientado a promover su segundo uso y almacenamiento, y el trabajo para compatibilizar el desarrollo de las energías renovables con la protección de la biodiversidad mediante nueva normativa y buenas prácticas ambientales.

Ortuño añadió que el Gobierno se está preparando para el próximo mercado secundario de los autos eléctricos, que deberá contar con la participación de las empresas que los importan. “Aún no ha sucedido, pero debemos prepararnos”, concluyó.

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