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Sociedad

se acerca la fecha

Combustibles: informe de la Ursea recomienda subas en naftas y gasoil, y baja del supergás

De acuerdo a la Ursea el precio de los combustibles debería subir 1,86% la nafta Premium 97, 1,84% la Súper 95, y 6,99% para el gasoil.

Recomiendan alza en el precio de los combustibles.

Recomiendan alza en el precio de los combustibles.

 Gastón Britos / FocoUy
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Se acerca fin de mes y el Poder Ejecutivo se prepara para fijar el nuevo precio de los combustibles. De acuerdo al Precio de Paridad de Importación (PPI), informado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), debería verificarse un ajuste al alza para las naftas y el gasoil y una rebaja del supergás.

Los datos de la Ursea determinan un aumento de 1,86% para la nafta Premium 97 y de 1,84% para la Súper 95, de 6,99% para el gasoil y una reducción de 3% para el supergás.

Este martes la Ursea publicó el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) y los Precios de Venta al Público (PVP). No obstante, el cálculo técnico de la Ursea a través del PPI por sí mismo no permite proyectar la evolución del precio de venta al público en surtidor, porque solo contempla los costos en la etapa primaria del proceso de distribución.

Para eso, también publica el PVP de referencia, que al PPI le suma el factor de ajuste, los márgenes de distribución y los impuestos.

Ajuste al alza

En ese caso, para la nafta Súper 95 da un incremento de 0,26 pesos (precio actual 88,67 pesos frente al proyectado 88,93 pesos), de 0,48 pesos para la nafta Premium 97 (precio actual 91,19 pesos frente al proyectado 91,67 pesos) y de 7,51 pesos para el gasoil 50S (precio actual de 58,68 pesos frente al proyectado 66,19 pesos).

La decisión final sobre las tarifas que regirán en agosto la comunicará el Poder Ejecutivo en las próximas horas.

Precio variable

En las últimas horas, el precio del petróleo en el mercado internacional registró una baja. El anuncio del gobierno de Estados Unidos de suspender las operaciones militares contra Irán operó en ese sentido.

El último ajuste de precios, en vigencia desde el pasado 1 de julio, fue a la baja.

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