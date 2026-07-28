Combustibles: informe de la Ursea recomienda subas en naftas y gasoil, y baja del supergás

Para eso, también publica el PVP de referencia, que al PPI le suma el factor de ajuste, los márgenes de distribución y los impuestos.

Ajuste al alza

En ese caso, para la nafta Súper 95 da un incremento de 0,26 pesos (precio actual 88,67 pesos frente al proyectado 88,93 pesos), de 0,48 pesos para la nafta Premium 97 (precio actual 91,19 pesos frente al proyectado 91,67 pesos) y de 7,51 pesos para el gasoil 50S (precio actual de 58,68 pesos frente al proyectado 66,19 pesos).

La decisión final sobre las tarifas que regirán en agosto la comunicará el Poder Ejecutivo en las próximas horas.

Precio variable

En las últimas horas, el precio del petróleo en el mercado internacional registró una baja. El anuncio del gobierno de Estados Unidos de suspender las operaciones militares contra Irán operó en ese sentido.

El último ajuste de precios, en vigencia desde el pasado 1 de julio, fue a la baja.