Se acerca fin de mes y el Poder Ejecutivo se prepara para fijar el nuevo precio de los combustibles. De acuerdo al Precio de Paridad de Importación (PPI), informado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), debería verificarse un ajuste al alza para las naftas y el gasoil y una rebaja del supergás.
se acerca la fecha
Combustibles: informe de la Ursea recomienda subas en naftas y gasoil, y baja del supergás
De acuerdo a la Ursea el precio de los combustibles debería subir 1,86% la nafta Premium 97, 1,84% la Súper 95, y 6,99% para el gasoil.