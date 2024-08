Bordaberry se comparó con Luis Suárez: "Entro desde el banco para aportar"

"Hay etapas en la vida. Siento que puedo ser un aporte. Pienso que puedo ayudar con humildad al candidato de mi partido en este momento. Por eso es la decisión de volver (a la política). Siento que puedo hacer un aporte, no como Darwin Núñez, ya no soy como él, pero de repente como Luis Suárez que está en el banco y entra faltando 20 minutos", dijo en declaraciones a la prensa.

Luego de las comparaciones futbolísticas, en consonancia con los planteos de la coalición que responsabilizan al Frente Amplio por los fracasos del actual gobierno en materia de seguridad, Bordaberry dijo que “hay desesperanza en seguridad. El deterioro fue tan grande durante los 15 años que vino el gobierno y paró el crecimiento, pero no fue suficiente. Recordarán las interpelaciones, cuando le señalábamos a Bonomi que nos estaba llevando a esta situación y nos decía que estaba bien. No fueron ni una, ni dos, ni tres interpelaciones. Pero no hay que decir: 'te avisé', Si no: 'vamos a cambiarlo", expresó el exsenador a Telemundo.