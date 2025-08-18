Trump expresó optimismo en lograr el fin de la guerra de Ucrania durante reunión con Zelenski

“Si ves los seis conflictos que he resuelto, todos fueron sin alto el fuego. Entiendo que sea deseable, pero también entiendo que puede ser una desventaja estratégica para una de las partes. Me gusta el concepto porque se detiene la matanza de personas, pero podemos trabajar en un acuerdo mientras continúan peleando”, sostuvo.

Asimismo, Trump aseguró que “habrá mucha ayuda” para Ucrania en lo que se refiere a garantías de seguridad en el escenario de una eventual tregua. Consultado por un periodista si estaría dispuesto a enviar soldados estadounidenses a Ucrania, Trump ha manifestado: “Tal vez contemos algo al respecto más tarde. Nos vamos a reunir con ocho líderes europeos y vamos a discutir eso. En cuanto a seguridad, va a haber mucha ayuda. Ellos (Europa) van a ser la primera línea porque están allá, pero los vamos a ayudar”, aseveró.

Zelenski dijo estar abierto a celebrar elecciones en Ucrania si acaba la guerra

El presidente ucraniano afirmó durante su encuentro con Trump, que está abierto a celebrar elecciones en circunstancias seguras si la guerra con Rusia llega a su fin.

“Necesitamos trabajar en el parlamento porque durante la guerra no se pueden tener elecciones”, y ha afirmado, Zelenski, que defienda que los ciudadanos tengan unos comicios democráticos, abiertos y legales.

Las elecciones en Ucrania están actualmente suspendidas por la ley marcial, vigente durante la guerra.

Trump anunció que hablará con Putin después de reunirse con Zelenski y líderes europeos

También esta tarde, en un segundo encuentro, participarán los líderes de Alemania, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea (Ursula von der Leyen) y la OTAN (Mark Rütte). Previamente, Zelenski se reunió con los líderes europeos que lo acompañaron a Washington.

El presidente de EEUU aseguró que hablará con su homólogo ruso, Vladímir Putin, después de las reuniones con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con los ocho líderes europeos que participarán después en el encuentro.

Ha asegurado que después de la llamada, “tal vez tengamos un encuentro tripartito, si no, continuará la guerra, pero creo que hay una buena posibilidad de tener una reunión tripartita”.