Mundo Donald Trump | Zelenski | guerra

Cumbre por la paz

Trump expresó optimismo en lograr el fin de la guerra de Ucrania durante reunión con Zelenski

Trump felicitó a Zelenski por su traje y dijo que si todo sale bien habrá una reunión por la paz con el presidente de Ucrania y su homólogo ruso Vladimir Putin.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró durante los primeros minutos del encuentro con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, que “si todo va bien” en la reunión de hoy, podrá celebrarse un encuentro trilateral con Vladimir Putin y Zelenski en los próximos días.

A diferencia del anterior encuentro del 28 de febrero en el que fue increpado por llevar ropa militar, esta vez el líder ucraniano lució camisa y chaqueta negras y el líder estadounidense lo felicitó por su atuendo, a diferencia de la última vez en la que fui fue criticado en la Casa Blanca.

Trump: “No creo que un alto el fuego sea necesario para negociar la paz”

El líder de EEUU insistió que “no es necesario” establecer un alto el fuego en Ucrania para negociar la paz.

Si ves los seis conflictos que he resuelto, todos fueron sin alto el fuego. Entiendo que sea deseable, pero también entiendo que puede ser una desventaja estratégica para una de las partes. Me gusta el concepto porque se detiene la matanza de personas, pero podemos trabajar en un acuerdo mientras continúan peleando”, sostuvo.

Asimismo, Trump aseguró que “habrá mucha ayuda” para Ucrania en lo que se refiere a garantías de seguridad en el escenario de una eventual tregua. Consultado por un periodista si estaría dispuesto a enviar soldados estadounidenses a Ucrania, Trump ha manifestado: “Tal vez contemos algo al respecto más tarde. Nos vamos a reunir con ocho líderes europeos y vamos a discutir eso. En cuanto a seguridad, va a haber mucha ayuda. Ellos (Europa) van a ser la primera línea porque están allá, pero los vamos a ayudar”, aseveró.

Zelenski dijo estar abierto a celebrar elecciones en Ucrania si acaba la guerra

El presidente ucraniano afirmó durante su encuentro con Trump, que está abierto a celebrar elecciones en circunstancias seguras si la guerra con Rusia llega a su fin.

“Necesitamos trabajar en el parlamento porque durante la guerra no se pueden tener elecciones”, y ha afirmado, Zelenski, que defienda que los ciudadanos tengan unos comicios democráticos, abiertos y legales.

Las elecciones en Ucrania están actualmente suspendidas por la ley marcial, vigente durante la guerra.

Trump anunció que hablará con Putin después de reunirse con Zelenski y líderes europeos

También esta tarde, en un segundo encuentro, participarán los líderes de Alemania, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea (Ursula von der Leyen) y la OTAN (Mark Rütte). Previamente, Zelenski se reunió con los líderes europeos que lo acompañaron a Washington.

El presidente de EEUU aseguró que hablará con su homólogo ruso, Vladímir Putin, después de las reuniones con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con los ocho líderes europeos que participarán después en el encuentro.

Ha asegurado que después de la llamada, “tal vez tengamos un encuentro tripartito, si no, continuará la guerra, pero creo que hay una buena posibilidad de tener una reunión tripartita”.

FUENTE: Reuters

