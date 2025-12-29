Buenos números: se crearon 26.000 puestos de trabajo en 2025

“El principal problema de los departamentos con la frontera con Brasil, como Rivera, Artigas y Cerro Largo, más allá de las tasas de desempleo, con las altísimas tasas de informalidad que rondan el 40%. Ese es un grave problema que vamos a tratar de atacar”, aseguró.

Respecto a los departamentos que limitan con Argentina (como Salto, Paysandú y Río Negro), el jerarca comentó que la diferencia cambiaria y la poca estabilidad de los precios en la economía del país vecino influyen en el empleo que el gobierno ha estado tratando de combatir y adelantó que “seguirán en esa línea”.

Desocupación e informalidad en el norte

Los departamentos de la región norte del país concentraron los peores indicadores tanto de desempleo como de informalidad laboral. Paysandú, Salto, Rivera, Artigas y Cerro Largo exhibieron tasas de desocupación superiores al promedio nacional, acompañadas de niveles de informalidad que superaron el 35% en la mayoría de los casos.

Sin embargo, el departamento de mayor desempleo fue Treinta y Tres con una tasa de 13,13%, que casi duplicó el promedio nacional. De las 23.900 personas activas en el departamento, solo 20.700 estaban empleadas, dejando 3.200 desocupadas. En segundo lugar, se encontró Paysandú con un porcentaje de desocupación del 9,22%, seguido por Rivera con el 8,3%, Salto en cuarto lugar con el 8,02% y Artigas con el 7,06%.

Respecto a los niveles de informalidad, a nivel nacional fue de 21,6%, siendo Cerro Largo el de mayor porcentaje con un 43,8%. A este le sigue Rivera con el 39,7% y Artigas en tercer lugar con el 39,3%. En tanto, Flores es el de menor tasa de informalidad con el 10,7%, seguido por Montevideo con el 15%, San José con el 15,2% y Colonia con el 15,4%.