Ancap planea una fuerte inversión para reactivar la industria cementera

Estado de situación

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, describió hace unos días ante los legisladores de la comisión el actual estado de situación. Actualmente la empresa pública opera tres plantas: dos unidades productivas, instaladas en Minas y Paysandú, y un centro logístico, ubicado en Manga, en el área metropolitana de Montevideo. En total, hay unos 400 trabajadores contratados en el negocio.

Con relación a las instalaciones de Minas y Paysandú, la titular de Ancap señaló que “son plantas similares”, en las que se hace “todo el proceso”, esto es, “desde la extracción de la piedra caliza hasta la cocción, la molienda y el armado del cemento”.

No obstante, apuntó que existen algunas diferencias. Por ejemplo, “la planta de Paysandú trabaja en una tecnología de vía seca y en Minas trabajamos con una vía semiseca”; asimismo, “el horno de Paysandú tiene menos capacidad que el de Minas y se diferencian un poco en el combustible que usan ambas plantas”.

“Tenemos canteras en Queguay, próximas a la planta de Paysandú, y tenemos dos canteras en Minas, una un poco más alejada de la planta y la otra casi al pie de la planta de Minas, en las que extraemos la piedra caliza. Esa es una de las principales riquezas que tiene Ancap. Ambos yacimientos son de muy buena calidad”, resaltó San Román.

En ambos casos, el costo de producción se ubica por encima del precio de venta del mercado. La jerarca señaló en la comisión que la empresa estatal actualmente está “vendiendo a precios de mercado para poder competir”, lo que “implica que el ingreso que recibimos en la puerta de la planta por vender una tonelada es de 4.340 pesos”, cuando el costo de producción en Minas es de 7.514 pesos, y en Paysandú, de 9.781 pesos. Es decir, “duplica en Paysandú y casi duplica en Minas”.

Actualmente Ancap tiene aproximadamente 33% del mercado de cemento en Uruguay. En primer lugar está Cementos Artigas, con 42%. En tercer y cuarto lugar se ubican Cielo Azul, con 18%, y Cimsa, con 7%.

Por otra parte, San Román señaló que “lo ideal es que las plantas funcionen durante 330 días”; sin embargo, en el último año la unidad productiva de Minas funcionó durante 142 días, y la de Paysandú, durante 103 días. “Esto depende, obviamente, del estado de mantenimiento de las plantas”, apuntó.

El plan de Ancap

De acuerdo con el resumen del plan de acción elaborado por Ancap, el gobierno pretende invertir el próximo año 5,35 millones de dólares en la industria cementera; en 2027, 11,89 millones de dólares; y en 2028, 12,39 millones de dólares. En total, unos 30 millones de dólares.

San Román aseguró que el monto asignado para el año que viene “no es nada alocado”, dado que el presupuesto de inversiones de Ancap para ese año se sitúa en 40 millones de dólares. “Hasta el momento, el sector del pórtland contó únicamente con tres millones de dólares para realizar inversiones, y lo que estamos planteando es aumentar ese monto”, afirmó.

Según San Román, durante el gobierno anterior, “en el que se transitó hacia una asociación”, “no se realizaron inversiones, no se realizó mantenimiento y tampoco se dotó de personal”. Así, con “plantas muy vetustas”, “fue cayendo la dotación de personal, lo que obligó a no tener gente para mantenimiento. Entonces, cuando opera, se deja de hacer mantenimiento; cuando no opera, se pasa a hacer mantenimiento, y esa es la razón de la baja operatividad de las plantas”, expresó.