Política Fonasa | Gabriel Oddone |

Estaba cantado

Polémica por cambios en el Fonasa: oposición llamará a Gabriel Oddone al Parlamento

Gabriel Oddone deberá concurrir al Parlamento para la explicar los cambios que el gobierno promueve en el Fonasa.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone.

 Foto. Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Poder Ejecutivo resolvió modificar la metodología de cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud (SNS) para corregir dos errores de diseño en la forma de cálculo vigente, por lo que la oposición convocará al Parlamento al ministro Gabriel Oddone. El decreto modifica la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual, un parámetro utilizado para determinar el tope de aportes al Fonasa.

Con la nueva normativa, este cálculo se ajusta y se traduce en montos menores que el tope anterior, lo que reduciría el número de personas que podrán solicitar devolución automática por excedentes.

Llamado de Sebastián Andujar

A causa de ello, el diputado por el Partido Nacional, Sebastián Andújar, informó que se solicitará que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, rinda declaraciones ante la comisión permanente.

“Cuando se altera lo que siempre se devolvió, hay que dar explicaciones. No es un simple 'tecnicismo', es un cambio de derechos”, publicó Andújar en su cuenta de X.

Esta transformación introducida por un decreto firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, ajusta la forma en que se calcula el tope anual de aportes, lo que impactará directamente en la devolución de aportes que reciben muchos contribuyentes a partir de 2027.

Según el nuevo decreto, la devolución de aportes correspondiente a los pagos realizados en 2025 y que se pagarán en 2026 se mantendrá bajo el régimen vigente, alcanzando a unas 155.000 personas aproximadamente. Sin embargo, con el nuevo cálculo que regirá desde 2027, esa cifra se reduciría casi a la mitad, estimándose en alrededor de 81.000 personas que podrán recibir devolución de aportes.

