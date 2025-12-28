Polémica por cambios en el Fonasa: oposición llamará a Gabriel Oddone al Parlamento

“Cuando se altera lo que siempre se devolvió, hay que dar explicaciones. No es un simple 'tecnicismo', es un cambio de derechos”, publicó Andújar en su cuenta de X.

Esta transformación introducida por un decreto firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, ajusta la forma en que se calcula el tope anual de aportes, lo que impactará directamente en la devolución de aportes que reciben muchos contribuyentes a partir de 2027.

Según el nuevo decreto, la devolución de aportes correspondiente a los pagos realizados en 2025 y que se pagarán en 2026 se mantendrá bajo el régimen vigente, alcanzando a unas 155.000 personas aproximadamente. Sin embargo, con el nuevo cálculo que regirá desde 2027, esa cifra se reduciría casi a la mitad, estimándose en alrededor de 81.000 personas que podrán recibir devolución de aportes.