El Poder Ejecutivo resolvió modificar la metodología de cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud (SNS) para corregir dos errores de diseño en la forma de cálculo vigente, por lo que la oposición convocará al Parlamento al ministro Gabriel Oddone. El decreto modifica la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual, un parámetro utilizado para determinar el tope de aportes al Fonasa.
Estaba cantado
Polémica por cambios en el Fonasa: oposición llamará a Gabriel Oddone al Parlamento
Gabriel Oddone deberá concurrir al Parlamento para la explicar los cambios que el gobierno promueve en el Fonasa.