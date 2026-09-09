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Política Orsi | aprobación | encuesta

Frenó caída

Aumenta levemente la aprobación de Orsi y recupera terreno en Montevideo

El desempeño del presidente Orsi registra 28% de aprobación y 51% de desaprobación en agosto, mostrando una leve mejora respecto a la medición anterior.

Aprobación de Orsi.&nbsp;

Aprobación de Orsi. 

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De acuerdo con el estudio, el 28% de los uruguayos aprueba el desempeño del mandatario, mientras que el 51% lo desaprueba. Esto deja un saldo neto de -23 puntos, lo que representa una mejora de cuatro puntos respecto al mes de junio (cuando se ubicaba en -27).

Freno en la caída y etapas del mandato

Aunque las variaciones se sitúan dentro del margen de error técnico (+/- 3,7%), el informe califica como una noticia positiva para el Poder Ejecutivo el hecho de que la tendencia decreciente de los meses anteriores se haya detenido.

En una lectura de mediano plazo, Equipos Consultores identifica que la valoración de la gestión presidencial ha atravesado tres fases diferenciadas a lo largo de su mandato:

Luna de miel (hasta agosto de 2025): Etapa caracterizada por un saldo netamente positivo en la consideración de la ciudadanía.

Juicios divididos (octubre de 2025 – febrero de 2026): Periodo de paridad entre la aprobación y la desaprobación.

Saldo negativo estable (desde abril de 2026 a la fecha): Etapa actual, donde predomina el juicio crítico pero con niveles de estabilización.

Comportamiento por bloques políticos y regiones

La brecha según el voto anterior continúa siendo marcada. Entre los simpatizantes del Frente Amplio, la aprobación se mantiene sólida y sin variaciones significativas. La leve mejora en los números generales de Orsi proviene del electorado de oposición, donde se registró un pequeño incremento en la aprobación y una reducción en el nivel de desaprobación.

El informe destaca un cambio relevante a nivel geográfico. Tras haberse registrado en junio una evaluación más crítica en Montevideo que en el interior del país, en agosto la tendencia se corrigió. Orsi recuperó terreno en la capital con un aumento de la aprobación, cerrando con un saldo neto de -19 en Montevideo frente a un -29 en el resto del territorio nacional.

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