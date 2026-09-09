Udelar extendió la suspensión de clases hasta el 14 de setiembre y abrió espacio de reflexión.

Desde la Udelar, aclararon que los servicios universitarios podrán habilitar la realización de cursos que involucren a docentes del exterior, así como tareas asistenciales o de extensión.

Acciones inmediatas

A su vez, el CDC resolvió solicitar a las autoridades de cada servicio académico que "planifiquen las acciones inmediatas a desarrollar en sus servicios mientras se elabora y aprueba el plan institucional y sus acciones transversales".

La nueva resolución concuerda con los pronunciamientos previos del cuerpo, orientados a "reconocer las insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género y renovar su disposición al desarrollo y fortalecimiento de acciones de sus políticas de género para con la comunidad universitaria".

Para respaldar el trabajo pedagógico durante estos días, la resolución encomendó al equipo técnico de la Comisión Abierta de Equidad y Género (CAEG), en conjunto con la Unidad Central de Violencia, Acoso y Discriminación (UCVAD) y Rectorado, la "disponibilización a las y los docentes de un documento de orientación y materiales para abordar el regreso a las clases".

Finalmente, la resolución afirma que la elaboración del Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia Basada en Género 2026-2030, coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional Consultivo, "está avanzando" y que la Udelar busca "profundizar la participación en este plan nacional como herramienta para pensar colectivamente metodologías de abordaje para este problema que nos afecta como sociedad toda".