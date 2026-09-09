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Sociedad Udelar | Acciones |

violencia de género

Udelar extendió la suspensión de clases hasta el 14 de setiembre y abrió espacio de reflexión

A una semana del intento de femicidio en la Facultad de Medicina, la Udelar suspendió las actividades curriculares de grado y posgrado para debatir sobre violencia de género.

Udelar extendió la suspensión de clases hasta el 14 de setiembre y abrió espacio de reflexión.

Udelar extendió la suspensión de clases hasta el 14 de setiembre y abrió espacio de reflexión.

 Meri Parrado
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

Trás una semana de análisis luego del intento de femicidio en la Facultad de Medicina, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) resolvió extender la suspensión de las actividades curriculares de grado y posgrado hasta el sábado 12 de setiembre inclusive, por lo que las clases se retomarían el lunes 14.

La medida busca organizar el retorno a los centros de estudio mediante jornadas destinadas al debate institucional, tras analizar la respuesta de la casa de estudios frente a un reciente hecho de violencia crítica ocurrido en sus instalaciones.

Según la resolución aprobada por el órgano rector, los días 9, 10 y 11 de setiembre se destinarán a "actividades de reencuentro, intercambio y reflexión", con el fin de garantizar la participación de estudiantes, docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios (TAS).

Desde la Udelar, aclararon que los servicios universitarios podrán habilitar la realización de cursos que involucren a docentes del exterior, así como tareas asistenciales o de extensión.

Acciones inmediatas

A su vez, el CDC resolvió solicitar a las autoridades de cada servicio académico que "planifiquen las acciones inmediatas a desarrollar en sus servicios mientras se elabora y aprueba el plan institucional y sus acciones transversales".

La nueva resolución concuerda con los pronunciamientos previos del cuerpo, orientados a "reconocer las insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género y renovar su disposición al desarrollo y fortalecimiento de acciones de sus políticas de género para con la comunidad universitaria".

Para respaldar el trabajo pedagógico durante estos días, la resolución encomendó al equipo técnico de la Comisión Abierta de Equidad y Género (CAEG), en conjunto con la Unidad Central de Violencia, Acoso y Discriminación (UCVAD) y Rectorado, la "disponibilización a las y los docentes de un documento de orientación y materiales para abordar el regreso a las clases".

Finalmente, la resolución afirma que la elaboración del Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia Basada en Género 2026-2030, coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional Consultivo, "está avanzando" y que la Udelar busca "profundizar la participación en este plan nacional como herramienta para pensar colectivamente metodologías de abordaje para este problema que nos afecta como sociedad toda".

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