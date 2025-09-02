Cabildo Abierto duda en votar investigadora por María Dolores

La preinvestigadora fue impulsada por la bancada de Vamos Uruguay y desde mediados de agosto se suponía que la oposición contaba con los votos para que se aprobara la investigadore, pero en las últimas horas de este lunes la aprobación parece incierta, porque el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone tiene dudas sobre su postura, y los dos votos de su partido son necesarios para que la investigadora llegue a buen puerto.

Perrone todavía no se define

Perrone confirmó este lunes que todavía no definió su postura y que lo hará en las próximas horas. Dijo que imprimió el informe de la preinvestigadora, de “456 páginas”, en las que “no se nota absolutamente nada” porque “son cosas escaneadas de mala manera”. “Todo eso ni lo he mirado, y está difícil que lo mire antes de que arranque a tratarse el presupuesto”, acotó, y dijo que hay documentos que “exceden” su “capacidad” y que los tiene que “mandar analizar” porque “hay de todo”. Por lo tanto, dijo que no podrá llegar a leer todo para este martes, entonces, tendrá que tomar la definición de si votar o no, “o pedir prórroga”.

Perrone descartó que su duda sobre el tema se deba al cruce con socios de la coalición que tuvo luego de la interpelación al ministro de Ambiente. “No nos oponemos (a la investigadora), precisamos tiempo. Y otra cosa: meter la investigadora mientras se trata el presupuesto significa cambiar las prioridades, que para todo el país es el presupuesto. Para la investigadora hay tiempo después”, finalizó.

Asimismo, el diputado Gustavo Salle, de Identidad Soberana, confirmó que votará a favor de la comisión, tal como había adelantado, ya que se comprometió a ‘apoyar todo lo que sea para investigar’.

“Si no hay corrupción ni faltas administrativas bárbaro”, dijo el abogado, que cuestionó el informe en minoría elaborado por el nacionalista Domingo Rielli, quien formó parte de la preinvestigadora junto a los frenteamplistas Gabriel Tinaglini y Carlos Reyes.