Oposición no tiene los votos para la investigadora por compra de María Dolores

Sin embargo, el Partido Nacional informó que uno de sus diputados no votará la investigadora que se pondrá a consideración del cuerpo el 2 de setiembre. Se trata de Álvaro Horacio Rodríguez Hunter, electo por el departamento de Florida, donde está instalada la estancia, según informaron fuentes del partido.

Además, los dos diputados de Cabildo Abierto han puesto en duda su apoyo a la investigadora, ya que no quieren que esta discusión se mezcle con el debate sobre el proyecto de ley de presupuesto quinquenal.

Todavía no están los apoyos

La conformación o no de la comisión investigadora impulsada por el sector del senador Pedro Bordaberry todavía no cuenta con los apoyos suficientes ni en el Partido Nacional ni en todo el Partido Colorado. Por ejemplo, Unir para Crecer aún evalúa dar su apoyo a la iniciativa, mientras que en el Partido Nacional la situación es similar. Para formar posición, en ambos casos los legisladores estaban a la espera de poder analizar los infromes de minoría y de mayoría de la comisión preinvestigadora.

La preinvestigadora se conformó con dos diputados del Frente Amplio (Gabriel Tinaglini y Carlos Reyes) y por el representante del Partido Nacional Domingo Rielli. En la sesión de este martes se le dará la entrada a los informes elaborados por el oficialismo -en mayoría- y por la oposición -en minoria- en el pleno de la Cámara Baja.