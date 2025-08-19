Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política María Dolores |

Sigue la polémica

Oposición no tiene los votos para la investigadora por compra de María Dolores

La comisión investigadora impulsada por Pedro Bordaberry todavía no cuenta con los apoyos ni del Partido Nacional ni en todo el Partido Colorado.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto de Colonización todavía sigue dando que hablar y en los próximos días habrá nuevos capítulos entre el oficialismo y la coalición opositora.

La oposición sin votos para conformar investigadora por compra del campo María Dolores podría tener mayoría en la Cámara de Representantes si logra reunir todos los votos, algo que en principio sería bastante difícil. El Frente Amplio cuenta con 48 votos, por lo que le faltan dos para alcanzar la mayoría.

Si se sumaran los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y el Partido Independiente, podrían imponerse ante el partido de gobierno y conformar la comisión investigadora.

Sin embargo, el Partido Nacional informó que uno de sus diputados no votará la investigadora que se pondrá a consideración del cuerpo el 2 de setiembre. Se trata de Álvaro Horacio Rodríguez Hunter, electo por el departamento de Florida, donde está instalada la estancia, según informaron fuentes del partido.

Además, los dos diputados de Cabildo Abierto han puesto en duda su apoyo a la investigadora, ya que no quieren que esta discusión se mezcle con el debate sobre el proyecto de ley de presupuesto quinquenal.

Todavía no están los apoyos

La conformación o no de la comisión investigadora impulsada por el sector del senador Pedro Bordaberry todavía no cuenta con los apoyos suficientes ni en el Partido Nacional ni en todo el Partido Colorado. Por ejemplo, Unir para Crecer aún evalúa dar su apoyo a la iniciativa, mientras que en el Partido Nacional la situación es similar. Para formar posición, en ambos casos los legisladores estaban a la espera de poder analizar los infromes de minoría y de mayoría de la comisión preinvestigadora.

La preinvestigadora se conformó con dos diputados del Frente Amplio (Gabriel Tinaglini y Carlos Reyes) y por el representante del Partido Nacional Domingo Rielli. En la sesión de este martes se le dará la entrada a los informes elaborados por el oficialismo -en mayoría- y por la oposición -en minoria- en el pleno de la Cámara Baja.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar