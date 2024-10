Cabildo Abierto entregó más de 320.000 firmas para plebiscito "contra la usura"

Con respecto a esto, el coordinador de la campaña, Enrique Montagno, recordó los “errores y problemas” de las firmas para la reforma del Pit-Cnt sobre seguridad social, y señaló que CA descartó más de 25 mil firmas.

Colaboraron con las firmas

“El 99% de las firmas que hoy se entregan se deben a la militancia de CA”, continuó Manini. Y agradeció a quienes “hicieron su aporte”: el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), la diputada Nancy Núñez y edil Marcelo Tortorella del Partido Nacional (Paysandú) y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Rocha.

“Este es uno de los grandes temas que afectan a la gente. Al pueblo uruguayo no le cambia la vida si Charles Carrera va preso o no, o si [Yamandú] Orsi debate o no, o si algún candidato hace gimnasio y muestra sus músculos”, sostuvo.

Por su parte Lorena Quintana, candidata a vice, dijo que los uruguayos “han sido engañados”.

“Algunos partidos políticos hablan, dan discursos, entonan canciones, hablan de esperanza, de honestidad, de su lucha contra la pobreza, pero en sus acciones hacen todo lo contrario”, afirmó.