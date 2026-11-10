Cabildo impulsa proyecto para que políticos con deudas no puedan cobrar por los votos

Lust en el ojo de la tormenta

El origen de esta propuesta legislativa se ancla en situaciones concretas del escenario político nacional. El diputado Álvaro Perrone reconoció que el proyecto nace a raíz de la situación fiscal del exdiputado Eduardo Lust —quien integró las filas de Cabildo Abierto durante el período legislativo 2020-2025—, al señalar que resulta inadmisible que los representantes políticos perciban dinero del Estado mientras mantienen deudas pendientes con los organismos públicos. Según los registros públicos y parlamentarios, Lust contaba con un embargo genérico impuesto por la DGI en el año 2017, el cual fue renovado en 2022 sin que constara la cancelación de los adeudos a esa fecha.

De acuerdo a las estimaciones aportadas por el legislador impulsor de la medida, el exdiputado habría percibido importantes sumas de dinero provenientes del erario público en pasadas contiendas electorales. En los comicios de 2019, tras obtener unos 15.000 votos, cobró aproximadamente 60.000 dólares bajo el parámetro de cuatro dólares por cadafragio válido como candidato a la diputación. Posteriormente, en las elecciones de 2024, su postulación simultánea a la diputación, el Senado y la presidencia le permitió cobrar una cifra superior calculada en diez dólares por voto, acumulando entre ambas instancias montos estimados entre 180.000 y 190.000 dólares, sin que ello se tradujera en la regularización formal ante el fisco.