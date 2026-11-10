Muerte de militares: la "hipótesis principal" apunta a dos bollas y fallas operativas

A pesar de los elementos recabados hasta el momento, el Ejército Nacional ha optado por no adjudicar responsabilidades formales. Esto se debe a que la investigación de urgencia realizada en primera instancia no arrojó resultados concluyentes, por lo que ahora se aguardará la culminación de la investigación administrativa formal, un proceso que podría demorar hasta tres meses.

Lazo y Stevenazzi reconocieron públicamente que aún persisten numerosas preguntas abiertas y que faltan datos clave para esclarecer por completo los hechos. Estos vacíos informativos se completarán a partir de los resultados que arroje la investigación judicial en manos de la Fiscalía, así como del dictamen que emita un “grupo de expertos” designado especialmente por la fuerza de tierra para analizar el caso.