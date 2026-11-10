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Política

Detalles de la tragedia

Muerte de militares: la "hipótesis principal" apunta a dos bollas y fallas operativas

Entre los aspectos destacados, señalaron que no existió un "reconocimiento previo" del lugar, lo que impidió que las boyas fueran detectadas a tiempo.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, continúa adelante con la investigación por la muerte de tres militares.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, continúa adelante con la investigación por la muerte de tres militares.

 Gaston Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de las investigaciones en curso sobre el trágico suceso que costó la vida a tres efectivos militares en Fray Bentos, fuentes políticas confirmaron que durante una reciente reunión, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, reiteraron que la "hipótesis principal" apunta a que los soldados se enredaron con dos boyas mientras cumplían con sus tareas.

El fatal episodio cobró la vida del cabo de primera Carlos Leandro Gómez, del alférez Matías Vasella y del cabo de primera Juan Rocha. De acuerdo con los registros oficiales, Rocha revistaba en el Batallón de Infantería Mecanizado N.º 2, Vasella integraba las filas del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6, y Gómez pertenecía al Regimiento de Caballería Blindado N.º 2. En el mismo hecho resultó afectado el teniente segundo Braian Ruiz, quien sobrevivió al accidente y, tras permanecer internado en el Centro de Terapia Intensiva (CTI), se encuentra actualmente en proceso de recuperación.

Sin reconocimiento previo

Durante el encuentro, los jerarcas revelaron detalles clave sobre las circunstancias en las que se desarrolló la misión. Entre los aspectos destacados, señalaron que no existió un "reconocimiento previo" del lugar, lo que impidió que las boyas fueran detectadas a tiempo. Asimismo, admitieron una serie de vulnerabilidades operativas al constatar que no todos los involucrados portaban cuchillos, herramienta indispensable para cortar la cuerda de la que se encontraban sujetos en el momento de la emergencia.

A pesar de los elementos recabados hasta el momento, el Ejército Nacional ha optado por no adjudicar responsabilidades formales. Esto se debe a que la investigación de urgencia realizada en primera instancia no arrojó resultados concluyentes, por lo que ahora se aguardará la culminación de la investigación administrativa formal, un proceso que podría demorar hasta tres meses.

Lazo y Stevenazzi reconocieron públicamente que aún persisten numerosas preguntas abiertas y que faltan datos clave para esclarecer por completo los hechos. Estos vacíos informativos se completarán a partir de los resultados que arroje la investigación judicial en manos de la Fiscalía, así como del dictamen que emita un “grupo de expertos” designado especialmente por la fuerza de tierra para analizar el caso.

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