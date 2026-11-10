En el marco de las investigaciones en curso sobre el trágico suceso que costó la vida a tres efectivos militares en Fray Bentos, fuentes políticas confirmaron que durante una reciente reunión, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, reiteraron que la "hipótesis principal" apunta a que los soldados se enredaron con dos boyas mientras cumplían con sus tareas.
Detalles de la tragedia
Muerte de militares: la "hipótesis principal" apunta a dos bollas y fallas operativas
Entre los aspectos destacados, señalaron que no existió un "reconocimiento previo" del lugar, lo que impidió que las boyas fueran detectadas a tiempo.