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Inumet prevé ascenso térmico e inestabilidad gradual para los próximos días

Pronóstico de Inumet para Uruguay: temperaturas en aumento y tiempo inestable en el norte durante la semana.

Mejora en el clima según Inumet

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Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su reporte oficial sobre el estado del tiempo para el territorio nacional, destacando un marcado ascenso en las temperaturas máximas que alcanzarán los 29°C en el norte del país, acompañado por un incremento gradual de la nubosidad y probabilidades de precipitaciones hacia las zonas del litoral y norte durante las próximas jornadas.

Panorama general para el País

La jornada de este martes 10 de noviembre se presenta con tiempo estable, temperaturas agradables en el sur y cálidas en el norte, bajo una masa de aire seco que irá dando paso a un paulatino incremento de la humedad y la nubosidad hacia las horas de la noche y la madrugada del miércoles.

  • Noroeste y Litoral: Mañanas claras y algo nubosas con temperaturas mínimas de 9°C a 13°C. Durante las tardes y noches se registrará un rápido aumento de nubosidad, con probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas, alcanzando máximas de entre 28°C y 29°C.

  • Centro-Sur y Este: Tiempo estable con mañanas frescas y presencia de neblinas matinales aisladas. Las máximas se ubicarán entre los 26°C y 27°C, con cielos tendiendo a nuboso hacia la noche.

  • Montevideo y Área Metropolitana: Mañana clara a algo nubosa con temperaturas que irán desde los 13°C de mínima hasta una máxima estimada de 25°C a 27°C. Vientos del sector noreste de entre 15 y 25 km/h, con cielo parcialmente nublado hacia el final del día.

Tendencia para los próximos días

Para la segunda mitad de la semana (miércoles 11 y jueves 12 de noviembre), las proyecciones indican:

  • Miércoles 11: Continuidad de temperaturas templadas a cálidas en todo el país (máximas de 23°C a 27°C en la franja sur y hasta 28°C en el norte). Cielos de algo nubosos a nubosos sin precipitaciones significativas en la franja costera.

  • Jueves 12: Leve descenso térmico con mínimas en el entorno de los 17°C y máximas cercanas a los 23°C en la capital, con rotación de vientos al sector sur y baja probabilidad de lluvia en la zona metropolitana.

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