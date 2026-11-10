El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su reporte oficial sobre el estado del tiempo para el territorio nacional, destacando un marcado ascenso en las temperaturas máximas que alcanzarán los 29°C en el norte del país, acompañado por un incremento gradual de la nubosidad y probabilidades de precipitaciones hacia las zonas del litoral y norte durante las próximas jornadas.
buenos tiempos
Inumet prevé ascenso térmico e inestabilidad gradual para los próximos días
Pronóstico de Inumet para Uruguay: temperaturas en aumento y tiempo inestable en el norte durante la semana.