Inumet prevé ascenso térmico e inestabilidad gradual para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su reporte oficial sobre el estado del tiempo para el territorio nacional, destacando un marcado ascenso en las temperaturas máximas que alcanzarán los 29°C en el norte del país, acompañado por un incremento gradual de la nubosidad y probabilidades de precipitaciones hacia las zonas del litoral y norte durante las próximas jornadas.