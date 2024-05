Caetano: "El presidente tiene que dar la orden para que digan dónde están"

La pelota en la cancha del presidente

El historiador también se refirió a que si este proceso de revelación de la verdad no se da de “manera natural habría que imponerla, no con los métodos del Terrorismo de Estado. No. Con la orden constitucional. La tiene que dar el presidente de la república” expresó Caetano.

“El presidente tiene que dar la orden, primero de que todos aquellos que sepan digan donde están” y mencionó la necesidad de conocer otros documentos mencionados por madres y familiares que son muy poco conocidos. Dijo que el presidente podía “establecer la orden de servicio para que esos documentos que se sabe que hay evidencias, indicios firmes de donde están, sean incorporados a la visión universal” indicó Caetano en el mencionado programa.