Caggiani a Da Silva: "Alcánzale el estudio a Lacalle Pou" para que no repita errores

“Leí el informe. Dice que en sequía el Río de la Plata se seca y Casupá no. Parece broma pero eso lo que dice el informe", escribió Da Silva en su cuenta de X (antes Twitter). "En situación de sequía extrema la Represa de Casupá es más eficiente que una toma del Río de la Plata. Yo que no soy experto en el tema me animo a anticipar el Apocalipsis hídrico para el caso que el Río de la Plata quede seco. Pero ta, no soy experto en la materia extinción masiva del Cretácico-Paleógeno”, añadió con tono sarcástico.